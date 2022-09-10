Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika
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Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

10.09.2022 11:59
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Oyuncu Ekin Türkmen, önceki gün Emirgan'da bir kafede Okan Can Yantır ile görüntülendi. Ekin Türkmen'den aşk itirafı geldi. İşte detaylar...

'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar', 'Adanalı' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' gibi sevilen projelerden tanıdığımız Ekin Türkmen, magazin dünyasının yakından tanıdığı Okan Can Yantır ile Emirgan'da bir kafede görüntülendi.

"İLİŞKİMİZ YENİ BAŞLADI"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Birlikte yemek yiyen ikili, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu üzerine "İlişkimiz yeni başladı. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Çok detay vermek istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum" diyerek aşk yaşadıklarını doğruladı.

OKAN CAN YANTIR KİMDİR?

Okan Can Yantır, 1980 yılında dünyaya geldi. 39 yaşındaki Okan Can Yantır, lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Okan Can Yantır, aynı zamanda Fransa Paul Valery Üniversitesi'nde Seçim Stratejileri ve Aday İmajı eğitimi de aldı. Dergi sektörünün tanınan simalarından olan Okan Can Yantır, Esquire Dergisi ile dergi sektöründeki kariyerine ilk adımını attı. Birçok görev yapan Okan Can Yantır, bir süre GQ Türkiye Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Bir dönem Tatlı Küçük Yalancılar, Bodrum Masalı ve Çukur dizileriyle tanınan Dilan Çiçek Deniz ile beraberlik yaşayan Okan Can Yantır'ın Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

EKİN TÜRKMEN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli bir ailenin ilk çocuğu olarak 22 Ağustos 1984 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Best Model of Turkey'e katıldıktan sonra Osman Sınav ile tanıştırıldı ve onun oyunculuk teklifini kabul ederek ilk olarak Ekmek Teknesi dizisinde yer aldı. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2008-2009 yılları arasında Küçük Kadınlar dizisinde rol aldıktan sonra diziden ayrılarak UCLA'da İngilizce eğitimi aldı.

'Ekmek Teknesi', 'Acı Hayat', 'Küçük Kadınlar', 'Adanalı' ve 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' gibi sevilen projelerde rol aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

Okan Can Yantır, Ekin Türkmen, Emirgan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika

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