Furkan Engin: Oyunculuktan sağlık sektörüne geçişim - Son Dakika
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Furkan Engin: Oyunculuktan sağlık sektörüne geçişim

Furkan Engin: Oyunculuktan sağlık sektörüne geçişim

Oyuncu Furkan Engin, sağlık sektörüne geçiş nedenini açıkladı. Engin, oyunculuk kariyerinin sona ermesiyle birlikte sürekli geliri olan bir işe yönelmek zorunda kaldığını ve bu nedenle sağlık turizmine geçtiğini belirtti.

06.04.2024 10:18  Güncelleme: 10:24
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Oyuncu Furkan Engin Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

OYUNCULUKTAN NEDEN SAĞLIK SEKTÖRÜNE GEÇTİ?

Oyunculuktan neden sağlık sektörüne geçti? sorusuna cevap veren Engin, "O kadar kolay oldu ki size anlatamam. Türkiye'de bazı sektörler bazı sektörlere göre daha üstün gelir bilirsiniz bazı sektörler meslek bile kabul edilmez ben kariyerimi ilk başladığım zamanlarda, 'Oyuncu olacağım' deyince, 'Ee mesleğin ne olacak?' diyorlardı. 2004 yılında ilk kamera önü oyunculuğuna başladım ben. 2010 yılına kadar her şey çok iyi gitti. Hem Türkiye'nin şartları diyelim hem de Türkiye'de dizi sektörünün durumu diyelim. Çok iyi giden bir dizim vardı kanalın ismini vermek istemiyorum şu an. Sezon finalinde çok iyi reytingler aldık. Sonrasındabize bir telefon geldi ve dizimizi bitirmeye karar verdik dendi ve bir anda gerçekle yüzleştik tabii ki o zaman işsizsin. Böyle baktığınız zaman ne kadar kolay olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sürekli geliri olacak bir şeye yönelmem gerekiyordu. Ticaret hayatı biraz daha ağırlık kazandı ve sağlık turizmine geçtim." dedi.

Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Furkan Engin: Oyunculuktan sağlık sektörüne geçişim - Son Dakika

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