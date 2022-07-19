Oyuncu Gizem Lidya Denizci'den Arda Kural itirafı: Gençken ona aşıktım

Kolpaçino, Yasak Elma ve Aşk Yeniden gibi iddialı projelerde yer alan güzel oyuncu Gizem Lidya Denizci, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Şimdilerde Yıldızlara Bak filminin başrolünü oynayan oyuncu, partneri Arda Kural hakkında konuştu.

"GENÇLİĞİMDE ARDA KURAL'A AŞIKTIM"

Melis Yaşar'ın "Yıldızlara Bak filminde birlikte oynadığın Arda Kural'la çalışmak nasıl?" sorusu üzerine konuşan Denizci, "İsmini duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Ben de bir dönem Arda'ya aşık olan kızlardandım. Okuldan gelir gelmez 'Eyvah Kızım Büyüdü'yü izlerdim ve Arda Kural'ı göreceğim için heyecanlanırdım. Şimdi de birlikte oynuyoruz bu çok güzel. Yoğun bir set tempomuz var, ekibimiz de çok iyi. Arda ilk tanıştığında biraz utangaç gibi ama sonradan açılıyor. Güzel çalışıyoruz, çok keyifli ve pozitif. Arda bence çok içten bir insan" dedi.

"ARDA KURAL ÇOK TATLI BİRİ"

Arda Kural'ın Emret Komutanım dizisinin setinde çok dışlanmasıyla ilgili konuşan güzel oyuncu, "O dönem pek bilmiyorum ama utangaç biri olduğu için öyle algılanmış olabilir. Çok tatlı biri, güldüğünde yüzündeki iki gamzesi çıkıyor. İçi dışında olan bir insan bence" ifadelerini kullandı.

"BENİ YILDIZ ASYALI'YA BENZETİYORLARDI"

Kendisini yıllar önce Yıldız Asyalı'ya benzettiklerini söyleyen Gizem Lidya Denizci, sözlerin şöyle devam etti: "İlk çıktığım dönemde beni benzetiyorlardı. Şu an benzemiyorum bence. Filmimiz adı da 'Yıldızlara Bak'. O dönem dizide Arda ve Yıldız çok yakışıyordu ve çok güzellerdi. Ben de filmde Arda'nın eşini canlandırıyorum."