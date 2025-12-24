Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeriyle yollarını ayırdı

Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeri Eser Küçükerol hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmesinin ardından önemli bir karar aldı. Ceylan, yaşanan gelişmeler sonrası Küçükerol ile olan profesyonel iş ilişkisini sonlandırdı.
Oyuncu Halil İbrahim Ceylan, menajeri Eser Küçükerol hakkında yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilmesinin ardından dikkat çeken bir adım attı.
Yaşanan gelişmeler sonrası Ceylan'ın, Eser Küçükerol ile olan menajerlik anlaşmasını feshederek profesyonel iş ilişkisini sonlandırdığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre oyuncu, kariyer planlamasında herhangi bir olumsuzluğa yol açmamak adına yoluna farklı bir ekip ile devam etme kararı aldı.
Halil İbrahim Ceylan'ın yeni projeleri ve gelecek planlaması doğrultusunda menajerlik görüşmelerini sürdürdüğü, kısa süre içinde yeni yapılanmanın netleşeceği ifade ediliyor.
Küçükerol zararlı madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.
