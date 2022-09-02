Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi

Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım

02.09.2022 16:41
Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım

Oyuncu Hazal Kaya, sağlık problemleri yaşadığını belirterek "Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum." dedi.

2019'da beş yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı.

Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi bulunan Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

Hazal Kaya, önceki gün yayınladığı gönderi ile suskunlıuğunu bozdu. Son olarak imaj değişikliği ile gündeme gelen Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etti.

"FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı Yalnızca 3 ay sürdü! İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra yeniden boşandı Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti Oyuncu Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas'la evlendi! Düğünden kareleri siyah beyaz paylaşması dikkat çekti Kalçalarını eriten Kim Kardashian'ın değişimi herkesi şaşırttı Kalçalarını eriten Kim Kardashian'ın değişimi herkesi şaşırttı
Kaynak: Snob Magazin

Hazal Kaya, Instagram, Ali Atay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: Hazal Kaya'dan Korkutan Paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement