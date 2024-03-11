Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı - Son Dakika
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Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

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Dün akşam düzenlenen 96'ncı Oscar Ödülleri'nde oyuncu ve güreşçi John Cena, sahneye çırılçıplak çıktı. Ödül vermek için elindeki zarfı açamayan oyuncu bir ara çarşafla üstünü kapattı.

11.03.2024 10:09  Güncelleme: 10:29
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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede oyuncu John Cena sahneye çıplak çıktı.

PERDEYLE ÜZERİNİ KAPATTI

1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak isteyen oyuncu John Cena, dün akşam sahneye sadece özel bölgesi bir zarfla kapatarak çıktı. 1974 yılında yaşanan olayı hatırlatan sunucu Jimmy Kimmel, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

Sorunun ardından perdenin arkasından kafasını çıkaran oyuncu "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" ifadelerini kullandı. John Cena konuşmanın ardından sahneye çırılçıplak çıkarak konukların ağzını açık bıraktı. Ödül vermek için sahnede bulunan oyuncu, elindeki zarfı açamadığı için üzerine perdeye benzer bir kıyafet giydi.

Oyuncu John Cena Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

İşte ödüllerin sahipleri...

En iyi film

Oppenheimer

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi erkek oyuncu

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi kadın oyuncu

Emma Stone (Poor Things)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi yönetmen

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi orijinal senaryo

Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi uyarlama senaryo

American Fiction (Cord Jefferson)

En iyi kısa animasyon film

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins Brad Booker)

En iyi uzun animasyon

The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

En iyi kostüm tasarımı

Poor Things (Holly Waddington)

En iyi uluslararası film

The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi makyaj ve saç tasarımı

Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

En iyi görsel efekt

Godzilla Minus One

En iyi kurgu

Oppenheimer (Jennifer Lame)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi kısa belgesel

The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)

En iyi görüntü yönetmeni

Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı

En iyi uzun belgesel

20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

En iyi kısa live action

The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

En iyi ses

The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)

En iyi orijinal müzik

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En iyi orijinal şarkı

What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O'Connell- Barbie)

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı
Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri\'nde sahneye çıplak çıktı

Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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