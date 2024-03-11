Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri\'nde sahneye çıplak çıktı

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede oyuncu John Cena sahneye çıplak çıktı.
1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak isteyen oyuncu John Cena, dün akşam sahneye sadece özel bölgesi bir zarfla kapatarak çıktı. 1974 yılında yaşanan olayı hatırlatan sunucu Jimmy Kimmel, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.
Sorunun ardından perdenin arkasından kafasını çıkaran oyuncu "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" ifadelerini kullandı. John Cena konuşmanın ardından sahneye çırılçıplak çıkarak konukların ağzını açık bıraktı. Ödül vermek için sahnede bulunan oyuncu, elindeki zarfı açamadığı için üzerine perdeye benzer bir kıyafet giydi.
Oppenheimer
Cillian Murphy (Oppenheimer)
Emma Stone (Poor Things)
Christopher Nolan (Oppenheimer)
Robert Downey Jr (Oppenheimer)
Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)
Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)
American Fiction (Cord Jefferson)
War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins Brad Booker)
The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)
Poor Things (Holly Waddington)
The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)
Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)
Godzilla Minus One
Oppenheimer (Jennifer Lame)
The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)
Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)
20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)
The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)
The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)
Oppenheimer (Ludwig Göransson)
What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O'Connell- Barbie)
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İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, karın ameliyatı sonrası ortadan kayboldu. Saray, boşanma iddialarını yalanlasa da Middleton'ın nerede olduğu konusunda şüpheler devam ediyor. Middleton, çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafla teşekkür etti ancak fotoğrafta yapılan oynama iddiaları tartışmalara yol açtı.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafının paylaşılmasıyla sağlık spekülasyonlarının sonlanması hedefleniyordu. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafları sistemlerinden sildi. Kate Middleton'ın sol elindeki tutarsızlık nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçekliği konusunda tartışmalar devam ederken, ajanslar üzerinde oynamalar yapılmamış fotoğraflar paylaşma konusunda sıkı kurallara sahip olduğunu belirtti.
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Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filmi geceye damga vurdu.
Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef, 96. Oscar ödül töreni öncesinde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet talep etti. Youssef, çocukların öldürülmesine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu savaşın bir parçası olunmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, birçok ünlü Hollywood oyuncusunun da yer aldığı bir platformla Gazze'de ateşkes için çağrı yaptıklarını ve umutlu olduklarını ifade etti. ABD yönetiminin de ateşkese yaklaştığını söyleyen Youssef, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısına atıfta bulunarak, neden şimdi ateşkesin zamanı olmasın dedi. Youssef ayrıca, birçok oyuncunun bu gece kırmızı bir broş ile Gazze'de ateşkes için sembolik bir çağrı yaptığını da ekledi.
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