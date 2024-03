Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri\'nde sahneye çıplak çıktı

Magazin

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği 96'ncı Oscar Ödülleri'nde ilginç anlar da yaşandı. Oppenheimer filminin 7 ödül aldığı gecede oyuncu John Cena sahneye çıplak çıktı.

PERDEYLE ÜZERİNİ KAPATTI

1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak isteyen oyuncu John Cena, dün akşam sahneye sadece özel bölgesi bir zarfla kapatarak çıktı. 1974 yılında yaşanan olayı hatırlatan sunucu Jimmy Kimmel, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.

Sorunun ardından perdenin arkasından kafasını çıkaran oyuncu "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" ifadelerini kullandı. John Cena konuşmanın ardından sahneye çırılçıplak çıkarak konukların ağzını açık bıraktı. Ödül vermek için sahnede bulunan oyuncu, elindeki zarfı açamadığı için üzerine perdeye benzer bir kıyafet giydi.

İşte ödüllerin sahipleri...

En iyi film

Oppenheimer

En iyi erkek oyuncu

Cillian Murphy (Oppenheimer)

En iyi kadın oyuncu

Emma Stone (Poor Things)

En iyi yönetmen

Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Robert Downey Jr (Oppenheimer)

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi orijinal senaryo

Anatomy of a Fall (Justine Triet -Arthur Harari)

En iyi uyarlama senaryo

American Fiction (Cord Jefferson)

En iyi kısa animasyon film

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (Dave Mullins Brad Booker)

En iyi uzun animasyon

The Boy and the Heron (Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki)

En iyi kostüm tasarımı

Poor Things (Holly Waddington)

En iyi uluslararası film

The Zone of Interest (İngiltere- Yönetmen: Jonathan Glazer)

En iyi makyaj ve saç tasarımı

Poor Things ( Nadia Stacey, Mark Coulier Josh Weston)

En iyi görsel efekt

Godzilla Minus One

En iyi kurgu

Oppenheimer (Jennifer Lame)

En iyi kısa belgesel

The Last Repair Shop (Ben Proudfoot, Kris Bowers)

En iyi görüntü yönetmeni

Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema)

En iyi uzun belgesel

20 Days in Mariupol (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath)

En iyi kısa live action

The Wonderful Story of Henry Sugar (Wes Anderson and Steven Rales)

En iyi ses

The Zone of Interest (Tarn Willers, Johnnie Burn)

En iyi orijinal müzik

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

En iyi orijinal şarkı

What Was I Made For (Billie Eilish, Finneas O'Connell- Barbie)