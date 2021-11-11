Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, birlikte çalıştığı Beste Çetindağ ile karakolluk oldu. İş ve arkadaşlık ilişkisini bitirdiği Beste Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenen Vargın, küplere binince ortalık karıştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu. Çetindağ'ın şikayetçi üzerine Vargın hakkında soruşturma başlatıldı.
Usta oyuncunun kızı Tuğçe Vargın, bir dönem Mehmet Akif Alakurt ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.
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Son Dakika › Magazin › Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım - Son Dakika Magazin