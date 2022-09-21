Kız arkadaşına saygısızlığı affetmeyen Nejat İşler bir adama uçarak yumruk attı - Son Dakika
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Kız arkadaşına saygısızlığı affetmeyen Nejat İşler bir adama uçarak yumruk attı

21.09.2022 21:32
Kız arkadaşına saygısızlığı affetmeyen Nejat İşler bir adama uçarak yumruk attı

Ünlü oyuncu Nejat İşler, İstanbul Asmalımescit'te yanındaki kız arkadaşına saygısızlık yapan bir adama uçarak yumruk attı. İşler, adamı yere yatırıp yumruklamayı sürdürdü. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar sonlandırdı.

Blu TV'de Saygı dizisiyle yıldızı parlayan Nejat İşler, son olarak Tamirhane filminde rol aldı. Asmalımescit'te bir mekanda kavgaya karışan Nejat İşler yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan kişiye sinirlendi. İşler resmen uçarak yumruk attı.

SAYGISIZLIK YAPILINCA UÇARAK YUMRUK ATTI

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi. 50 yaşındaki ünlü aktör, uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekan karıştı.

YERDE YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ

İşler adamı yere yatırıp yumruklamaya devam etti. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar durdurdu. Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti. Ünlü oyuncunun arkadaşlarına "Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam" dediği öğrenildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Nejat İşler, Blu TV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kız arkadaşına saygısızlığı affetmeyen Nejat İşler bir adama uçarak yumruk attı - Son Dakika

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