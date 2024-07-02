Oyuncu Paul Mescal, konserde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

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Yer aldığı yapımlarla son yıllarda yıldızı parlayan İrlandalı aktör Paul Mescal, önceki gün gittiği bir festivalde etrafındakileri umursamadan uyuşturucu madde kullandı.

"KİMSEYİ UMURSAMIYORDU"

The Sun'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki oyuncunun dans ederken uyuşturucu madde kullandığını gören bir kişi o anları kayda aldı. Konuyla ilgili konuşan tanık Mescal'in bir anahtarı bir poşete daldırdıktan sonra bunu burnuna çektiğini söyleyerek "Biri görür mü diye hiç umursamıyordu. Anahtarı bir kaşık gibi kullandı ve arka arkaya burnuna çekti" ifadelerini kullandı.