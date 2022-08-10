İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi

İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz

10.08.2022 19:02
İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz

Oyuncu Renan Bilek, kısa bir tatil için gittiği Kıbrıs'ta sahneye çıkınca yoğun ilgi gördü.

Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Renan Bilek, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Skull King Casino'da Cihan Çobanoğlu'nun konserine gitti. Çobanoğlu tarafından sahneye davet edilen Bilek, 'Islak Islak' ve 'İspanyol Meyhanesi' şarkılarını seslendirdi.

Sahne performansıyla davetlilerden büyük ilgi gören Renan Bilek "Sinema filmi ve dizi çekimlerinden fırsat bulup uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı ziyarete geldim. Kıbrıs'ta çok sevilen Cihan kardeşimin sahne daveti de bana sürpriz oldu. İki gün deşarj olmak için geldiğim tatilde şarkı bile söyledim. İlginize teşekkür ederim" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Gültekin Uysal, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den sporcu olmamasını eleştirdi Gültekin Uysal, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda KKTC'den sporcu olmamasını eleştirdi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Karaman'da konuştu Açıklaması KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Karaman'da konuştu Açıklaması
Kaynak: Snob Magazin

Renan Bilek, Kıbrıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 19:02:50. #1.12#
SON DAKİKA: İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement