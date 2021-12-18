Expo 2021 Hatay etkinlikleri kapsamında bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yazar, yönetmen ve oyuncu Şerafettin Kaya'nın "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filmi 'Jüri Özel ödülü' ve Türk sinemasının En anlamlı ödülü olan 'Yeşilçam özel ödülüne' layık görüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen festivalin galasına sanat, siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda konuk katıldı.

Galanın açılış konuşmasını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, HBB'nin kültür, sanat ve gastronomiye ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

35 ülkeden 330 filmin yarıştığı festivalde, uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde birbirinden kıymetli eserler sahiplerini buldu.

Üç ana kategorideki en iyi film ödüllerinin yanı sıra Yeşilçam, seyirci ve jüri özel ödülleri; en iyi kadın, erkek, yönetmen, kurgu ve senaryo ödülleri de sahiplerini buldu.

Şerafettin Kaya'nın yazıp yönettiği ve başrollünü oynadığı "Ben İyi Biri Olmadan Önce" sinema filmi 9. Antakya Film Festivalinde Yeşilçam ve Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

"Ben İyi Biri Olmadan Önce" sinema filminin yapımcılığını ise Alp Medya Ajans Hamza Alp üstlenmişti