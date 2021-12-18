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Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi - Son Dakika

Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi

18.12.2021 15:10
Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi

Paris Play Film Festivali'nden en iyi film ödülüyle dönen Şerafettin Kaya'nın "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filmi, 10'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nden sonra bu kez de 9. Antakya Film Festivali'nde 'Yeşilçam' ve 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. İşte ödül töreninin perde arkası...

Expo 2021 Hatay etkinlikleri kapsamında bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Antakya Film Festivali'nde yazar, yönetmen ve oyuncu Şerafettin Kaya'nın "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filmi 'Jüri Özel ödülü' ve Türk sinemasının En anlamlı ödülü olan 'Yeşilçam özel ödülüne' layık görüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen festivalin galasına sanat, siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda konuk katıldı.

Galanın açılış konuşmasını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, HBB'nin kültür, sanat ve gastronomiye ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

35 ülkeden 330 filmin yarıştığı festivalde, uzun metraj, belgesel ve kısa film kategorilerinde birbirinden kıymetli eserler sahiplerini buldu.

Üç ana kategorideki en iyi film ödüllerinin yanı sıra Yeşilçam, seyirci ve jüri özel ödülleri; en iyi kadın, erkek, yönetmen, kurgu ve senaryo ödülleri de sahiplerini buldu.

Şerafettin Kaya'nın yazıp yönettiği ve başrollünü oynadığı "Ben İyi Biri Olmadan Önce" sinema filmi 9. Antakya Film Festivalinde Yeşilçam ve Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

"Ben İyi Biri Olmadan Önce" sinema filminin yapımcılığını ise Alp Medya Ajans Hamza Alp üstlenmişti

Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi
Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi
Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi
Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi
Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi
Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi

Şerafettin Kaya, Film Festivali, Yeşilçam, Antakya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Şerafettin Kaya'ya 'yeşilçam ödülü' verildi - Son Dakika Magazin


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