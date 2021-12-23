Oyuncu Serkan Altunorak 2021'e iyilikle veda ediyor!

Kampanyayı sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Altunorak "Bu yıl, doğum günüme farklı bir anlam kazandırmak istedim. Bu yüzden, 24 Aralık'taki yaş günümü sizlerin de desteklerinizle Cerebral Palsy'li çocuklarla paylaşacağım. Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur ve Cerebral Palsy'li bireyler, ömür boyu süren eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyar. Gelin, hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıralım ve bu yılın son günlerini, iyiliği ve mutluluğu paylaşarak tamamlayalım! Doğum günü bağış linkini @cerebralpalsytr'in bio'sunda bulabilirsiniz." dedi.