Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Öpüşme Sahnesi Gündem Oldu - Son Dakika
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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Öpüşme Sahnesi Gündem Oldu

29.07.2022 21:06
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Öpüşme Sahnesi Gündem Oldu

Oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Zeytin Ağacı dizisindeki sahneleri gündeme bomba gibi düştü. Netflix'in Zeytin Ağacı dizisinde başrol olan Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı.

Zeytin Ağacı dizisi Netflix'te yayınlanır yayınlanmaz olay oldu. 8 bölümden oluşan dizide Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz gibi isimler başrolde. Dizinin çekimleri sürecinde Tuba Büyüküstün ve Murat Boz arasındaki yakınlık sık sık gündeme gelmiş ama ikili aralarında aşk olmadığını açıklamıştı.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un şu sıralar ise Zeytin Ağacı dizisindeki öpüşme sahnesi konuşuluyor. İkilinin ateşli sahnelerini görenler "Şov yapmışlar", "Tuba kendini vermiş", "Sevgilileri olsa ayrılık sebebi" yorumları yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir'in 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki cesur sahneleri de gündem olmuştu.

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ KONUSU

Üniversite yıllarında tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın yıllardır devam eden güzel bir dostlukları vardır. Başarılı bir cerrah olan Ada, idealist bir avukat ve kariyer yapmayan Leyla.

Sevgi'ye kanser teşhisi konulduktan sonra bu üç kadın arasındaki güçlü bağ en büyük sınavını verir. Ada, Sevgi'nin dediği gibi hastaneye yatmak yerine başka bir ümidin peşinden gitmeyi tercih eder. Sevgi, Leyla'dan bir adamı bulmak için onu Ayvalık'a götürmesini ister. Bu kararından Sevgi'yi vazgeçiremeyince hep beraber yola çıkarlar.

Bu yolculukla birlikte üç dostun hayatı da değişecektir. Sevgi'nin arayışı, Ada'nın ve Leyla'nın hayatında da değişikliğe neden olacaktır.

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Zeytin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Öpüşme Sahnesi Gündem Oldu - Son Dakika

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