Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı

04.04.2022 00:11

Bodrum'da Oyuncu Tuan Tunalı sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı. Yanağından yaralanan oyuncu, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" ifadesine yer verdi.

Oyuncu Tuan Tunalı, iş için gittiği Bodrum'da neredeyse gözünden oluyordu. Tunalı, Gümüşlük'te gezdiği sırada bir sokak köpeğini sevmek istedi.

"NAZARA GELDİK"

Tam köpeği sevdiği sırada, köpek yanağını kaparak ısırdı. Neye uğradığını şaşıran oyuncu, hemen hastaneye gitti. Yanağına pansuman yapılan Tunalı'ya dikiş atılmadı. Tunalı, gözünün iki santim altına gelen ısırık için, "Verilmiş sadakamız varmış. Nazara geldik" dedi.

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Tuan Tunalı, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika


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