Pınar Altuğ'un Eşi Yağmur Atacan'ı Vuran Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Pınar Altuğ'un Eşi Yağmur Atacan'ı Vuran Şahıs Yakalandı

09.10.2022 14:22
Pınar Altuğ'un Eşi Yağmur Atacan'ı Vuran Şahıs Yakalandı

Oyuncu Yağmur Atacan'a "Pınar benim ruh eşim" diyerek silahlı saldırı düzenlediği iddia ve edilen 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız polis operasyonunda yakalandı.

İstanbul'da önceki gün Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, dolandırıcılık suçlarından başta olmak üzere kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde bir operasyon gerçekleştirildi. Yüzlerce personelin katıldığı operasyonda, çeşitli suçlardan hüküm giymiş 106 şüpheli yakalandı. Yakalanan 52 kişinin ise dolandırıcılık suçlarından aranan şahıslar olduğu öğrenildi. Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yeniden yakalandı.

Operasyon çerçevesinde suçu kesinleşmiş olan firari 106 hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında 2014 yılında oyuncu Yağmur Atacan'a "Pınar benim ruh eşim" diyerek silahlı saldırı düzenlediği iddia ve edilen 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Galip Topsız da yer alıyor. Etiler'de meydana gelen olayda Atacan'ın içinde bulunduğu otomobile ateş açılmış, Yağmur Atacan saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

İKI KEZ YARGILANDI

İşlediği suçtan yargılanarak önce 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarpıtılan Galip Topsız, tutuklu kalmış olduğu süre ve infaz yasası dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesi edilmişti. Kararın İstanbul Bölge Adliyesi tarafından bozulmasının ardından Topsız, bu kez 7 ay 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Topsız kararın kesinleşmesinin ardından polis tarafından aranıyordu. Öte yandan yakalanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi.

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Son dakika haberi! Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme Son dakika haberi! Yağmur Atacan'a silahlı saldırıda yeni gelişme Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyenin de aralarında olduğu 106 hükümlü yakalandı Yağmur Atacan'a silahlı saldırı düzenleyenin de aralarında olduğu 106 hükümlü yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

Yağmur Atacan, Galip Topsız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Altuğ'un Eşi Yağmur Atacan'ı Vuran Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Altuğ'un Eşi Yağmur Atacan'ı Vuran Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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