Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonce Türkman dün sabah, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki evinin balkonundan düştü.
Türkman'ın 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonrasında durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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