Türkman'ın 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonrasında durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.