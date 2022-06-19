Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

19.06.2022 15:45

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, 15. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Türkman'ın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonce Türkman dün sabah, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki evinin balkonundan düştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkman'ın 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düşmesi sonrasında durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

EVDE YALNIZ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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