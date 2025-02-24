Oyuncu Zeynep Eronat: Çilekeş bir hayatım oldu, gül bahçeli bir hayat yaşamadım

Magazin

Oyuncu Zeynep Eronat, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Oyunculuğa annesinin yönlendirmesiyle başladığını söyleyen Eronat, hayatında büyük zorluklar yaşadığını ve özgüven eksikliği hissettiğini dile getirdi. Özel hayatında kimseye yer vermek istemediğini belirten oyuncu, iki eşinin de çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi. Hayatındaki en önemli kadınlardan birinin Meral Okay olduğunu ifade eden Eronat, oyunculuğa olan sevgisini ve mesleğine olan bağlılığını da vurguladı.

"ÇİLEKEŞ BİR HAYATIM OLDU"

Oyunculuğa annesinin yönlendirmesiyle başladığını belirten Zeynep Eronat, hayatında büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi. Yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etti: "Çilekeş bir hayatım oldu, gül bahçeli bir hayat yaşamadım." Ailesinin kendisini akademik bir kariyer için yetiştirdiğini söyleyen oyuncu, babasının baskıcı bir figür olduğunu belirtti.

"HALA ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ YAŞIYORUM"

Eronat, yıllardır sahnelerde ve ekranlarda olmasına rağmen hâlâ kendisini yeterli hissetmediğini itiraf etti. Kendine olan güveniyle ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Hâlâ özgüven eksikliğim var, hâlâ istenmiyor ya da sevilmiyor muyum diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bu durumun, çocukluğundan itibaren yaşadığı travmalarla ilişkili olduğunu vurguladı.

"İKİ EŞİM DE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMEDİ"

Özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yapan Zeynep Eronat, anne olmak istemediğini ancak eşlerinin de çocuk sahibi olmayı istemediğini söyledi. "İki eşim de çocuk sahibi olmak istemedi" diyen oyuncu, bu durumun hayatında bir eksiklik yaratmadığını ve pişmanlık duymadığını dile getirdi. Aynı zamanda hiçbir zaman hayatını kolaylaştırmak için bir erkeğe ihtiyaç duymadığını da vurguladı.