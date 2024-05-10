Oyunculukta Disiplin ve Aşk Üzerine - Son Dakika
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Oyunculukta Disiplin ve Aşk Üzerine

Oyunculukta Disiplin ve Aşk Üzerine

Bir oyuncunun oyunculuk alanında delirmesi, disiplini bozarak düzeni ve sosyal ilişkileri etkileyebilir. Yetenekli bir oyuncu ise düzenli ve adanmış bir ilişkiyle çapkınlığı unutmuş, aşkın dilinin 'manyak' olduğunu düşünüyor.

10.05.2024 21:11
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"Oyunculuk güvenli ve doğru alanda delirmek. İnsan kendi içinde biraz delidir, oyuncular güvenli alanda deliriyor gibi geliyor bana. Mesela dönem işi yaparken cebinde akıllı telefonla dolaşanlar var.

Bunlar disiplini bozuyor. Düzen bozulduysa sosyal ilişkiler de bozulacaktır" diyor.

Konu aşktan açılınca yetenekli oyuncu, "Çapkınlık yapmıyorum. 2,5 yıllık ilişkim var.

Öncesini de hatırlamıyorum, flört etmeyi de unuttum iyice. Düzenli ve kendini adadığın bir ilişkin olunca o güdüler yavaş yavaş gidiyor. Ama aşkın dili olsaydı benim için 'Manyak' derdi."

Kaynak: Magazinkolik

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