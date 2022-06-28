Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı - Son Dakika
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Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı

28.06.2022 14:07

Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı "Bugün güneş tutulmuş, Yeşilçam yeşilliğini kaybetmiştir" "Ebediyen yolculuk yapmıştır ama yüreğimizde, sinemada yaşayacaktır"yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberinin...

Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı

"Bugün güneş tutulmuş, Yeşilçam yeşilliğini kaybetmiştir"

"Ebediyen yolculuk yapmıştır ama yüreğimizde, sinemada yaşayacaktır"

İSTANBUL Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberinin ardından hastaneye geldi. Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "Bugün güneş tutulmuş, Yeşilçam yeşilliğini kaybetmiştir, ebediyen yolculuk yapmıştır ama yüreğimizde, sinemada yaşayacaktır" dedi.

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler de yakınlarına başsağlığı dilemek için hastaneye gelmeyi sürdürüyor. Hastaneye gelen oyuncu- yönetmen Gani Rüzgar Şavata, "Bugün güneş tutulmuştur. Yeşilçam yeşilliğini kaybetmiştir. Cüneyt Arkın deyip durmak lazım. Cüneyt Arkın bir ekoldü, Türkiye sinemasının tarihini yazan, dünü bugüne, bugünü yarına taşıyan bir ekoldü. Hepimizin üstadıydı, hepimizin yönetmeni, hepimizin karakteriydi. Bilgiyi beceriyi sinemayı ondan öğrendik. 2 yıl evinde kaldım. Onun öğrencisiydim, onunla beraber atlara bindim. Onun fikirleri sinemamızı ölümsüzleştirmiştir. O ebediyen yolculuk yapmıştır ama yüreğimizdedir. Sinemada yaşayacaktır, sinemada tarihtir" dedi.

Arkın'ın filmlerinin herkesi kucakladığını söyleyen Şavata, "Cüneyt Arkın sıradan bir insan değildi. Hepimizin babasıydı. Ben onu gördüğüm zaman sinemayı görüyorum, Türkiye tarihini görüyorum. Cüneyt Arkın öyle bir devam adamdı ki onun arkasındaki yönetmende eşi Betül Arkın'dı. Sahnelerde verdiği kazalarla sağlam kemiği kalmamıştı. Öyle bir sevdaydı ki onun sevdası sinema sevdasıydı. Onun sevdası Türkiye'nin tarihi, Türkiye'nin geleceğiydi. O yaşayacak bir efsaneydi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Genel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu-yönetmen Gani Rüzgar Şavata, usta sanatçı Cüneyt Arkın'ı anlattı - Son Dakika

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