Ozan Akbaba'nın 8 Mart özel paylaşımı güne damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ozan Akbaba'nın 8 Mart özel paylaşımı güne damga vurdu

Ozan Akbaba\'nın 8 Mart özel paylaşımı güne damga vurdu
08.03.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi için yaptığı duygusal paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu, eşinin ailesi için gösterdiği fedakârlıkları ve emeğini anlatarak tüm emekçi kadınların gününü kutladı.

'Uzak Şehir' dizisinde hayat verdiği Cihan karakteriyle gündemde olan oyuncu Ozan Akbaba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşine özel bir paylaşım yaptı.

EŞİNİN EMEĞİNE VURGU YAPTI

Sosyal medya hesabından eşi ve oğluyla birlikte çekilen bir fotoğraf yayımlayan Akbaba, paylaşımında eşinin hayatındaki emeğine ve fedakarlığına vurgu yaptı. Ünlü oyuncu mesajında, eşinin evin sorumluluklarını üstlendiğini, oğulları Ozan Ali ile yakından ilgilendiğini ve zorlu dönemlerde ailesine destek olduğunu ifade etti.

Ozan Akbaba'nın 8 Mart özel paylaşımı güne damga vurdu

Akbaba paylaşımında ayrıca eşinin ameliyat sürecinde bile ailesi için çaba göstermeye devam ettiğini belirterek, yoğun çalışma temposuna rağmen evlerini taşıdıklarını ve her şeye birlikte göğüs gerdiklerini dile getirdi. Ünlü oyuncu mesajını, "Sen ve senin gibi tüm emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun" sözleriyle tamamladı.

Magazin, Emekçi, 8 Mart, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ozan Akbaba'nın 8 Mart özel paylaşımı güne damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı Putin’in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 14:30:38. #7.12#
SON DAKİKA: Ozan Akbaba'nın 8 Mart özel paylaşımı güne damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.