Ozan Orhon'dan Yıllar Sonra Gelen Ebru Şallı İtirafı! - Son Dakika
Üye Girişi

Ozan Orhon'dan Yıllar Sonra Gelen Ebru Şallı İtirafı!

24.07.2022 13:00
Ozan Orhon'dan Yıllar Sonra Gelen Ebru Şallı İtirafı!

Ünlü şarkıcı Ozon Orhon, 1996 yılında nikah masasına oturduğu Ebru Şallı'yla ilgili itirafta bulundu. Şarkıcı, Ebru Şallı'yla evlenmesini hala sorguladığını söyledi.

Ozan Orhon, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. 1996 yılında Ebru Şallı'yla evlenen şarkıcı, "Benim için baya fırtınalı bir dönem oldu. Başarısız olmuş bir albümün psikolojisi vardı. 'Perişan' albümünde tanıştık. Klipte Ebru'yu seçmişlerdi. O zaman motosiklet kullanıyorum. Ebru'yu gezdirdim ve arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hala sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı" dedi.

BİR KEZ TOKAT ATTIM

İkinci evliliğini manken ve sunucu Yeşim Erçetin'le yapan Orhon, duygusal boşluğa düştüğünü söyledi. Şarkıcı, "Ekonomik anlamda da çöküntü içindeydim. Kazandıklarım çoğu gitti. Biraz bunalıma düştüm ve Antalya Lara'da Bedia Akartürk'le sahne alıyordum. O sırada Yeşim'in programına konuk oldum. Meğersem beni seviyormuş. Odasında posterlerim varmış. Antalya'ya yanıma geldi bir hafta sonra evlendik" dedi. Erçetin'i dövdüğü haberleriyle ilgili ise Orhon, "Hayatım boyunca bir kez tokat attım. Eşimin internette çıplak fotoğrafını gördüm. Genç bir erkek olarak ne hissedersiniz? Ömür boyu pişman oldum. Ondan sonra ilişkimiz düzelmedi" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tarkan 'Yap Bir Güzellik' isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü Tarkan 'Yap Bir Güzellik' isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü Gökçe Kırgız'dan "son Şans" Gökçe Kırgız'dan "son Şans"
Kaynak: Snob Magazin

Armağan Çağlayan, Ozan Orhon, Ebru Şallı, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ozan Orhon'dan Yıllar Sonra Gelen Ebru Şallı İtirafı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
11:05 İETT otobüsünde çılgına çeviren olay! Şüpheliyi tekme tokat dövdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 13:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ozan Orhon'dan Yıllar Sonra Gelen Ebru Şallı İtirafı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement