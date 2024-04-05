Şişli'deki bir mekanda ailesi ile birlikte pasta kesen Ozan Orhon, gazeteciler ile de sohbet etti. Orhon, "Hayat çok güzel devam ediyor.
Yeni yaşımızda bize çok güzel gelsin inşallah. Tüm Türkiye'ye ve bütün insanlara yeni yaşları çok güzel gelsin. Ben çok mutluyum, 50 yılım inanılmaz hızlı geçti." dedi.
TORUNUMUZ OZAN İLE GURUR DUYUYORUZ!
Yeni bir parça hazırlığı yaptığını dile getiren Ozan Orhon, "iki Deli adlı parçamız geliyor. Bayramdan sonraki hafta DMC etiketi ile piyasaya sunacağız.
Bu yaz herkese tekrardan Ozan Orhon şarkıları ile dans ettireceğiz. Galatasaray taraftarının da bir bestesi olabilir bu şarkı. Biraz hızlı bir parça. Ben de tribün çocuğuyum aynı zamanda tribünden geliyorum.
Fenerbahçe'siz Galatasaray, Galatasaray'sız Fenerbahçe olmaz." diyerek yeni şarkısından da bahsetti. Anneannesi Sevim Baban'dan da bahseden Ozan Orhon, "Atatürk'ün bizim cumhuriyetimize verdikleri en büyük nimet. Türkiye'nin ilk modacılarındandır anneannem. 92 yaşındayım ben.
Torunumuz Ozan ile gurur duyuyoruz." dedi.
Son Dakika › Magazin › Ozan Orhon: Hayat çok güzel devam ediyor - Son Dakika
Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin bekaretini aldığı yönündeki asılsız dedikodulara tepki gösterdi. Hurley, bu iddiaların gerçekten gülünç olduğunu belirtti ve Harry ile hiç karşılaşmadığını söyledi. Harry ise anı kitabında daha olgun bir kadınla yaşadığı cinsel deneyimi anlattı ve bu konuda birçok yanlış olduğunu itiraf etti. Sasha Walpole adında bir kadın ise prensin kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.
Kokut, kardeşi Cezmi'nin ölümü üzerine acımasız bir intikam duygusuyla Dağhan'ı öldürmeye kararlıdır. Müdür ve Kurt, Dağhan'ı kurtarmak için zamanla yarışırken, Dağhan'ın ailesine ölüm haberi ulaşır. Aydan dahil herkes perişan olurken, Korkut ailesini araştırmaya başlar. Leyla ise babasının işleri ve ölümünün gerçek nedenlerini öğrenmek için Korkut'tan yardım ister. Gürkan ise bir vaka üzerine değerlerini sorgulamaya başlar. Enver, Yağmur ve ailesinin tehlikede olduğunu anlayınca korunaklı bir alan yaratmaya çalışır. Tüm ailenin bir arada olması gerginlikleri artırırken, Enver Korkut'u ortadan kaldırmak için bir plan hazırlığına girer. Ancak planlar beklenildiği gibi işlemez ve Korkut daha da saldırgan bir hale gelir.
Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır, durumundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ancak Jülide Kural'dan yapılan açıklamaya göre, İnanır Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde rehabilitasyon sürecine başlayacak.
Galatasaray Basketbol sosyal medya hesabı, Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in minik kızlarına kavuştuklarını duyurdu. Değerli oyuncu Buğrahan Tuncer ve eşi Eda Ece Tuncer'in dünyaya gelen kızları Mina İpek'e sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileriz.
88 yaşında hayatını kaybeden Türk sineması ve gösteri dünyasının duayen ismi Türker İnanoğlu için Tim Show Center'da anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından pek çok isim katıldı. İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu, babasının cenaze törenini kendisinin planladığını belirtti. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
Hande Yener'in yeni çalışması "Kafandan Bunu Çıkar" adlı şarkısı, sözü ve müziği Hande Yener düzenlemesi Misha'ya ait olup Prag Senfoni Orkestrası tarafından çalınıyor. Şarkının kapak fotoğrafı olarak Hande Yener, anne ve babasının fotoğrafını yayınlayacak. Kısa bir süre önce annesini kaybeden Hande Yener, şarkıyı annesine ithaf ettiğini belirtti ve doğum gününde hediye etmeyi planladığını söyledi.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan kadın, kalburabastı tatlısına tiki olduğundan bahsederken önce inledi sonra da titreyerek krize girdi. Neye uğradığını şaşıran Zuhal Topal da "Tövbe yarabbim" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
Yeşilçam'ın ünlü ismi Türker İnanoğlu'nun veda töreninde konuşan oğlu İlker İnanoğlu, babasının vefatının kendisi için beklenmedik bir şekilde zor olduğunu ve içinden bir parça kopmuş gibi hissettiğini söyledi. İlker İnanoğlu, babasının mükemmeliyetçi biri olduğunu ve her şeyi detayına kadar incelerdi. Ayrıca, babasının sağlık sorunlarıyla uzun süre ilgilendiğini ve son zamanlarda melanom kanseriyle mücadele ettiğini belirtti. İlker İnanoğlu, babasının vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını ve bu kadar üzüleceğini tahmin etmediğini ifade etti.
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