Özcan Deniz'den Flaş Açıklamalar - Son Dakika
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Özcan Deniz'den Flaş Açıklamalar

13.01.2023 23:22
Özcan Deniz'den Flaş Açıklamalar

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ünlü isim, hem sinema, hem sahneler hem de sevgilisi Samar Dadgar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

Özcan Deniz, Nişantaşı'nda sahne kıyafetleri için provaya gittiği bir erkek giyim mağazası çıkışı objektiflere yansıdı.

İçeride yaklaşık yarım saat kalarak prova yapan ünlü şarkıcı, yeni yılı sahnelere ayırdığını setlerden uzak kalacağı dönemi ise senaryo ve hikaye yazarak değerlendireceğini söyledi.

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, "Sahne kıyafetleri için bugün alışveriş yaptım. Yeni yıla iyi başladık gayet iyi gidiyor. Sanıyorum 2023'ü sahnelere ayırdım" dedi.

"Oyunculuğu askıya mı aldınız?" sorusu üzerine "Bir şeyler biriktiriyorum, yazıp çiziyorum. İki tane güzel iş var, bakalım ne olacak?" şeklinde konuşan ünlü isim, pandemi sonrası sinemanın geleceğini şu sözlerle değerlendirdi: "Sinema eylüle ya da ekime kadar kendini bulamayacak gibi duruyor, bulsa da eskisi gibi olmayacak o tarihten sonra ne olduğunu anlayacağız."

Deniz, ayrıca yeni yılı karşıladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahneye çağırarak öptüğü kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ne zaman nikah masasına oturacağı sorusunu ise "Kısmet" diyerek geçiştirdi.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Özcan Deniz'den Flaş Açıklamalar - Son Dakika

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