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Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı! - Son Dakika

Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı!

09.12.2021 19:09
Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı!

Ünlü oyuncu Buse Narcı, önceki akşam Torun Center Cınetech Mecidiyeköy'de düzenlenen Bayram Şekeri filminin galasına katıldı. Narcı, 2016-2017 yılları arasında aşk yaşadığı Özcan Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

ÇARPICI İFADELER KULLANDI

2016-2017 yılları arasında Özcan Deniz ile aşk yaşayan Buse Narcı, eski sevgilisinin kişiliği hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"ÖZCAN DENİZ'DEN ŞİDDET GÖRMEDİM"

'Bayram Şekeri' filminin galasına yeni sevgilisiyle katılan Narcı, "Özcan Deniz'den hiç şiddet görmedim. Bana karşı sesini bile yükseltmedi. Kendisinin şiddet haberleriyle gündeme gelmesi beni şaşırttı. Özcan Deniz uysal ve mülayim bir kişilik. Kendisiyle yıllar önce ayrıldık ama o muhteşem bir insan" açıklamasında bulundu.

BUSE NARCI KİMDİR?

Bir dönem Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Buse Narcı, 1993 yılında Fethiye'de dünyaya geldi. Tevfik Hiçyılmaz'dan eğitim alan Narcı, Oda Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaktadır. Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına katılıp ilk soruda elenerek Türkiye gündemine oturmuştu.

Daha sonra Show Tv'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" yarışmasına katılıp burada 'Barbie' olarak adlandırılınca fotomodellik teklifleri aldı. Buse Narcı son olarak 'Türk Malı' adlı dizide rol aldı.

Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı!
Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı!
Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı!
Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı!
Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özcan Deniz'in eski aşkı Buse Narcı'dan şiddet itirafı! - Son Dakika Magazin


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