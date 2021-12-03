Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında kardeşler tanık olarak dinlendi

Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan, tanık olarak dinlendiği duruşmada şunları söyledi: "Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Morali bozuldu. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış. 'Özcan'a böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum' demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı tutarak duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Sonra ağabeyi ile, 'İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkar' diye konuştu."

"Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana 'sen çık Feyza ile biraz konuşacağım' dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, 'erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darbetmeye başladı. Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darbedildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler."

Mahkemede, tanık olarak dinlenen Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ise şu ifadeleri kullandı:

"2018'de Sarıyer 'deki evde Özcan'la kapı komşusuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır. Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin 'çocuğu doğurup, size vereceğim' gibi sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Feyza hamileyken nikah da olmadığı için Antalya 'ya ailesinin yanına gidip orada doğum yapmak istiyordu. Nikah yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk. Çocuk burada doğmalıydı ve nikah da olmalıydı. 2018'de Göcek'teki olayda yanlarında değildim. Feyza annesini darbetmiş. Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış. Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemedi."

Almanya 'da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye 'ye döndüklerinde havalimanında karşıladım. Feyza'da herhangi bir darp, cebir izi yoktu. Feyza'nın kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu."

Mahkeme, Feyza Aktan'ın annesi Fatima Damarcan'ın da aralarında bulunduğu diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.