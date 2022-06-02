Özel Hayata Saygı Yok! - Son Dakika
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Özel Hayata Saygı Yok!

02.06.2022 20:51
Özel Hayata Saygı Yok!

İki yıl önce drone ile evi gözetlenen Zeynep Mansur, bu kez de Nişantaşı'nda oturduğu kafede başka bir uygunsuzluk yaşadı.

İki yıl önce komşusu tarafından 12. kattaki evi drone ile gözetlenmişti Zeynep Mansur'un. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir kafede arkadaşı ile sohbet ederken, yan masalarında oturan kişiler tarafından telefonla videolarının çekildiğini tespit ettiler.

Mansur, "İnsanlarda özel hayata saygı diye bir şey kalmadı. Düşünsenize, bir kafede bir arkadaşınızla özel bir sohbetiniz bile birileri için merak konusu. Biri yan masadaki sohbeti kameraya çekerken, bir başkası sizi uçakta uyurken kaydediyor. Kazançları nedir; ne düşünüp böyle bir davranış içine giriyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim." dedi.

Özel Hayata Saygı Yok!
Özel Hayata Saygı Yok!

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Kaynak: Snob Magazin

Zeynep Mansur, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özel Hayata Saygı Yok! - Son Dakika


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