Serenay Sarıkaya O İsimle Birlikte! - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya O İsimle Birlikte!

17.08.2022 17:56
Serenay Sarıkaya O İsimle Birlikte!

Özel hayatı ve oyunculuk kariyeriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dev bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Reklam anlaşmalarından servet kazanan Serenay Sarıkaya'nın anlaşmayı imzalarsa partneri ise Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton olacak. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil dönüşü işlere yoğunlaştı.

İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu birlikteliği olan Sarıkaya, dev bir firmayla reklam anlaşması imzalamaya hazırlanıyor.

Serenay Sarıkaya O İsimle Birlikte!

PARTNER OLUYORLAR

Serenay Sarıkaya'nın güzelliğinin yanı sıra Türk dizilerinin tüm dünyadaki popülerliğinden de faydalanmak isteyen marka, güzel oyuncunun partneri için ise yıldız bir isim seçti.

KAMERA KARŞISINA GEÇECEKLER

Sarıkaya'nın şu anda imza aşamasında olduğu reklam filminde iddialara göre; Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile beraber kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Şimdilerde yeni projeleri için koşturma içerisinde olan 30 yaşındaki güzel oyuncu, reklamlar sayesinde de servet kazanıyor.

Serenay Sarıkaya O İsimle Birlikte!

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

SERENAY SARIKAYA ÖZEL HAYATI

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır. Serenay Sarıkaya bugüne kadar Çağatay Ulusoy, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşadı. 2022 yılı itibarıyla işletmeci Umut Evirgen ile birlikte.

YORUMLAR
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Çekya'da polis Formula 2 yarış arabası ile otoyola çıkan sürücünün peşinde Çekya'da polis Formula 2 yarış arabası ile otoyola çıkan sürücünün peşinde
Kaynak: Snob Magazin

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