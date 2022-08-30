Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı

30.08.2022 10:37

Paylaşımlarıyla gündemde kalmayı başaran oyuncu Serenay Sarıkaya, mor büstiyerle ayna karşısına geçip yılan dansı yaptı. Sarıkaya, yılan emojisi koyduğu videoyu 9,4 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladı.

Cem Yılmaz'la ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. İlişkilerini başlarda gözlerden uzak yaşayan çift, Sarıkaya'nın doğum gününde aşklarını ilan etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

TAKİPÇİLERİNE YILAN DANSI

9,4 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşan Sarıkaya, son olarak yana karşısında yaptığı dansı yayınladı.

YILAN EMOJİSİ KOYDU

Mor büstiyerle ayna karşısına geçen Sarıkaya yılan dansı yaptı. Güzel oyuncu paylaştığı videoya yılan emojisi koydu.

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Serenay Sarıkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı - Son Dakika
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