Venedik Film Festivali'nde Böyle Yakalandılar! - Son Dakika
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Venedik Film Festivali'nde Böyle Yakalandılar!

08.09.2022 17:59
Venedik Film Festivali'nde Böyle Yakalandılar!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı, 79. Venedik Film Festivali'ne katıldı. Hakan Sabancı, bakın hangi güzelle görüntülendi. İşte detaylar...

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen genç iş insanı Hakan Sabancı, 79. Venedik Film Festivali'ne katıldı.

YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hakan Sabancı, Festivalde ünlü oyuncu ve model Emma Suki ile samimi bir şekilde görüntülendi.

DÜNYA ÇAPINDA TANINAN BİR İSİM

The Playlist, Feed ve Huss gibi projelerden tanıdığımız Emma Suki, dünya çapında tanınan oyuncu, model ve reklam yüzü.

Emma Suki'nın sık sık Türkiye'ye geldiği de öğrenildi.

İkili arasında duygusal bir yakınlaşma olup olmadığı merak konusu oldu.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

EMMA SUKİ KİMDİR?

Emma Suki, İsveç doğumludur. Emma Suki, ?? Londra Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi'nde kapsamlı bir şekilde eğitim almıştır. Oyuncu Lukas Loughran'ın oynadığı Warner Bros liderliğindeki çeşitli kurslara katıldı.

Mart 2020'de Emma ayrıca James Bond Dublör Koordinatörü ve Hollywood Dublörler Onur Listesi üyesi Dublör Lars Lundgren tarafından verilen kapsamlı dublör eğitimi için bir başarı sertifikası aldı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Venedik Film Festivali'nde Böyle Yakalandılar! - Son Dakika

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