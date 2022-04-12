Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz - Son Dakika
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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz

12.04.2022 09:31
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz

Uzun süredir birlikte olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlilik kararıyla sevenleri bir hayli mutlu etti. 2015 yılından beri birlikte olan çift, yoğun iş temposundan dolayı tarihi bir türlü netleştiremediklerini söyleyerek, "Hazırlık sürecine yeni başladık. Yoğun çalışıyoruz. Yaz sonu gibi düşünüyoruz." dedi.

Hayaller ve Hayatlar dizisi çekimlerine başlayan Özge Gürel ile ve Serkan Çayoğlu, mekan çıkışı kameralara takıldı. Hem iş hem de evlilik hazırlıklarını bir arada yürüten ikili düğün tarihi hakkında konuştu.

"BU YAZ DÜĞÜN DÜŞÜNÜYORUZ"

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çifti Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlilik sorularına yanıt veren ikili, düğünü yaz sonu düşündüklerini, bu durumu o kadar büyütmediklerini dile getirirken, Gürel, "Hazırlık sürecine yeni başladık. Yoğun çalışıyorum. Yaz sonu gibi düşünüyoruz, yemekli olacak" dedi.


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Serkan Çayoğlu, Kiraz Mevsimi, Özge Gürel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz - Son Dakika


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