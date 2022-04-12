Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz - Son Dakika

Hayaller ve Hayatlar dizisi çekimlerine başlayan Özge Gürel ile ve Serkan Çayoğlu, mekan çıkışı kameralara takıldı. Hem iş hem de evlilik hazırlıklarını bir arada yürüten ikili düğün tarihi hakkında konuştu.

"BU YAZ DÜĞÜN DÜŞÜNÜYORUZ"

Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çifti Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlilik sorularına yanıt veren ikili, düğünü yaz sonu düşündüklerini, bu durumu o kadar büyütmediklerini dile getirirken, Gürel, "Hazırlık sürecine yeni başladık. Yoğun çalışıyorum. Yaz sonu gibi düşünüyoruz, yemekli olacak" dedi.



