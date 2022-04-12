Hayaller ve Hayatlar dizisi çekimlerine başlayan Özge Gürel ile ve Serkan Çayoğlu, mekan çıkışı kameralara takıldı. Hem iş hem de evlilik hazırlıklarını bir arada yürüten ikili düğün tarihi hakkında konuştu.
Kiraz Mevsimi dizisinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel - Serkan Çayoğlu çifti Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlilik sorularına yanıt veren ikili, düğünü yaz sonu düşündüklerini, bu durumu o kadar büyütmediklerini dile getirirken, Gürel, "Hazırlık sürecine yeni başladık. Yoğun çalışıyorum. Yaz sonu gibi düşünüyoruz, yemekli olacak" dedi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz - Son Dakika