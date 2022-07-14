Özge Gürel-Serkan Çayoğlu Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika
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Özge Gürel-Serkan Çayoğlu Cephesinde Flaş Gelişme!

14.07.2022 17:00
Özge Gürel-Serkan Çayoğlu Cephesinde Flaş Gelişme!

'Kiraz Mevsimi' adlı dizide tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel-Serkan Çayoğlu çifti, geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Gürel ve Çayoğlu cephesinden yeni haber geldi. İşte detaylar...

Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, bugün Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Almanya'da nikah masasına oturacak.

DÜĞÜN İTALYA'DA

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, 13 Ağustos tarihinde ise İtalya'nın Verona kentinde romantik bir kalede düğün yapacak. (Dizi Doktoru)

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 34 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu, ' Kıbrıs: Zafere Doğru' adlı dizide Ankaralı Ali'yi canlandırıyor.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Özge Gürel-Serkan Çayoğlu Cephesinde Flaş Gelişme! - Son Dakika

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