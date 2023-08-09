Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara geri dönüyor - Son Dakika
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Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara geri dönüyor

09.08.2023 07:55

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisinde oynayan ve sonrasında dijital projelerde yer alan Özge Özpirinçci ekranlara dönüyor. Güzel oyuncu, yeni sezonda yayınlanacak olan ''Sandık Kokusu'' dizisinde rol alacak.

Bir süredir dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer alan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, son olarak FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisinde rol almıştı. Özpirinçci, 3 yıllık aranın ardından "Sandık Kokusu" isimli dizide oynayacak.

YENİ SEZONDA EKRANDA OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon öncesi 03 Medya ile anlaşan oyuncu, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı Sandık Kokusu dizisinde rol alacak. Bir anne ve kızın çatışmasını konu alan dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenecek. Ön hazırlıkları devam eden dizi izleyicilerle yeni sezonda buluşacak.

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Özge Özpirinçci, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara geri dönüyor - Son Dakika


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