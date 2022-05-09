Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım - Son Dakika

Küçük yaşlardan itibaren çok sevdiği oyunculuk mesleğini icra eden başarılı oyuncu Özlem Yılmaz, sevenlerini çok üzecek bir karar verdiğini açıkladı.

ÖZLEM YILMAZ OYUNCULUĞU BIRAKTI

15 yıllık kariyerine son veren Yılmaz, sosyal medyadan hayranlarına seslendi. 19 yaşında başlayan macerasının sonuna geldiğini dile getiren Özlem Yılmaz, gönderisinde, "Beklenti ve belirsizliklere son vermek isterken kafamın içine hapsolmuş cümleleri yazıya dökmekte bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim hiç. Nasıl başlamam gerektiğinin kararsızlığıyla; saatlerdir telefon ekranı ile salonun boş bir köşesi arası gidip, geliyor gözlerim. Bu esnada aklıma gelen iyi-kötü binbir anı duygudan duyguya sürüklüyor beni. Anbean gülümseyip, arada bir de tek kaş kaldırıyorum sanki o anları yeniden yaşıyor gibi... Hızla geçen 15 yıllık oyunculuk serüvenime sığmış öyle çok hikaye var ki... 'Ama biz şimdi asıl konumuza dönelim...' Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle ilgili aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğum, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım." dedi.