Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım - Son Dakika
Üye Girişi

Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım

09.05.2022 10:07
Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım

Unutulmaz, Kara Ekmek dizileriyle geniş hayran kitlesi kazanan oyuncu Özlem Yılmaz sosyal medya hesabından oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Yılmaz, "Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle ilgili aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğum, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım." dedi.

Küçük yaşlardan itibaren çok sevdiği oyunculuk mesleğini icra eden başarılı oyuncu Özlem Yılmaz, sevenlerini çok üzecek bir karar verdiğini açıkladı.

ÖZLEM YILMAZ OYUNCULUĞU BIRAKTI

15 yıllık kariyerine son veren Yılmaz, sosyal medyadan hayranlarına seslendi. 19 yaşında başlayan macerasının sonuna geldiğini dile getiren Özlem Yılmaz, gönderisinde, "Beklenti ve belirsizliklere son vermek isterken kafamın içine hapsolmuş cümleleri yazıya dökmekte bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim hiç. Nasıl başlamam gerektiğinin kararsızlığıyla; saatlerdir telefon ekranı ile salonun boş bir köşesi arası gidip, geliyor gözlerim. Bu esnada aklıma gelen iyi-kötü binbir anı duygudan duyguya sürüklüyor beni. Anbean gülümseyip, arada bir de tek kaş kaldırıyorum sanki o anları yeniden yaşıyor gibi... Hızla geçen 15 yıllık oyunculuk serüvenime sığmış öyle çok hikaye var ki... 'Ama biz şimdi asıl konumuza dönelim...' Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle ilgili aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğum, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım." dedi.

Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktı
YORUMLAR
500

Özlem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım - Son Dakika


Son Dakika
10:13 Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonu! Haplar kızartma makinesinden çıktı
10:07 Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım
09:49 Tayvan 8 büyüklüğündeki şiddetli depremle sarsıldı
09:47 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz boşandı mı?
09:46 Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan göçmen teknesi battı: En az 44 kişi hayatını kaybetti
09:35 Hülya Avşar'dan iddialı sahne kostümü! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla kendine hayran bıraktı
09:34 Elon Musk attığı tweetle ne demek istedi: Gizemli şekilde ölürsem sizi tanımak güzeldi!
09:32 Teşkilat'ın son bölümü nefesleri kesti! Halit'in oyunu Yıldırım'ın sonu oldu
09:28 Ali Nesin duyurdu: Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi
09:23 Metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 10:21:56. #1.12#
SON DAKİKA: Özlem Yılmaz'dan hayranlarını üzen açıklama: Oyunculuğu bıraktım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement