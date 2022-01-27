Üye Girişi
Pamukkale Belediyesi 'Yılın En İyi Proje' ödülünün sahibi oldu - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi 'Yılın En İyi Proje' ödülünün sahibi oldu

27.01.2022 15:17
Pamukkale Belediyesi 'Yılın En İyi Proje' ödülünün sahibi oldu

Pamukkale Belediyesi, yaptığı yatırım ve projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, yaptığı yatırım ve projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, Başkan Avni Örki'yle birlikte ilçeye her geçen gün daha da değer katmaya devam ederken, Yeni Asır gazetesi tarafından Seyir Tepesi ile 'Yılın En İyi Proje' ödülüne layık görüldü.

Pamukkale Belediyesi geride kalan 2021 yılında önemli çalışmaları hayata geçirerek bunların karşılığında çok önemli ödüllere layık görülmüştü. 2022 yılının ilk haftasında yepyeni projelerinden biri olan "Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi" projesiyle ödüle layık görülmüş ve ödülü Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden almıştı. Ocak ayının son haftasında Pamukkale Belediyesi'ne bir ödül daha geldi.

Yılın en iyi proje ödülü "Seyir Tepesi Şehir Ormanı"

Yeni Asır tarafından Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri (EGE YİİT) düzenlendi. İzmir ve Ege'nin önde gelen siyasileri, bürokratları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerini bir araya getiren, bu yıl 2'ncisi düzenlenen ödül töreninde Pamukkale Belediyesi, Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan "Seyir Tepesi Şehir Ormanı" projesi ile en iyi proje dalında ödül almaya hak kazandı. Gerçekleştirilen gecede Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan'a ödül İzmir AK Parti Milletvekili Necip Nasır tarafından takdim edildi.

"Bu ödülü, tüm Pamukkaleliler adına aldık"

Törene, ilçe genelinde gece gündüz demeden süren karla mücadele çalışmalarını bizzat takip etmesinden dolayı katılamayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Pamukkale Belediyemizin çalışmalarının takdir görerek, ödülle taçlandırılması bizleri daha da şevklendiriyor. Sadece ilçemiz değil bölgemizin turizmine yönelik hayata geçirdiğimiz Seyir Tepesi Şehir Ormanı'mız ödüllere doymuyor. Yine Seyir Tepesi projemizle Kasım ayında 'Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları' dalındaki ödülümüzü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat elinden teslim almıştık. Projelerimizin takdir görmesi, bizlere daha da iyisini yapmak adına güç, heyecan veriyor. Bu ödülü, tüm Pamukkaleliler adına aldık. İlçemiz için en güzelini en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Pamukkale, Hisarcık, Yatırım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Pamukkale Belediyesi 'Yılın En İyi Proje' ödülünün sahibi oldu - Son Dakika Magazin


Kar erimeden yeniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verdi Kar erimeden yeniden bastıracak! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verdi         
15:13
ABD'li dev banka JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: Dolarizasyon azaldı! ABD'li dev banka JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: Dolarizasyon azaldı!         
15:04
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01
Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler Operasyon içeriden mi gerçekleşti? Ekrem İmamoğlu'ndan yemek yediği mekanla ilgili dikkat çeken sözler         
11:51
Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz Son dakika! Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puan yükseltti: 23,2 bekliyoruz         
11:40
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
11:35 Gaz nedeniyle boruda mahsur kalan işçiyi itfaiyeci kurtardı! 200 metre süründü
15:09 İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!
15:04 ABD'li dev banka JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: Dolarizasyon azaldı!
14:49 Hablemitoğlu suikastının önemli ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi
14:47 Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta
14:39 Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
14:22 Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu
14:20 Zonguldak-İstanbul yolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksattı! Araçlar, kapanan yol yerine alternatif yollara yönlendirildi
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi
13:56 Fikret tüm gerçeği öğrenip deliye dönüyor! Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle yayında!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 15:23:29. #1.13#
SON DAKİKA: Pamukkale Belediyesi 'Yılın En İyi Proje' ödülünün sahibi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement