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"Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi - Son Dakika

"Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi

22.02.2022 10:37

2. Sayfa programına katılan Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, geçtiğimiz günlerde "Parasız adam, gereksiz adam" sözleri hakkında konuştu. Çalışmayı tercih etmeyen bir adamla birlikte olmayacağını dile getiren Tuncer, "İş bulamayana bir şey demiyorum ama babasının parasını yiyen adam gereksizdir. Öyle biriyle de evlenmem" sözlerine yer verdi.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in 30 yaşındaki kızı Gizem Tuncer, verdiği bir röportajdaki "Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam kimse de bana bakmasın" çıkışından dolayı magazin gündemine bomba gibi düştü. Günlerdir tepkilerin odağında olan Tuncer, yanlış anlaşıldığını belirterek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"KADININ ÇALIŞMAYIP SIRTINI KOCASINA YASLAMASI DA YANLIŞ"

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Gizem Tuncer, yanlış anlaşıldığını belirterek şunları söyledi: Yorumlar için bir şey demiyorum, isteyen istediğini düşünür. Röportajın hepsini okuduğunuz zaman anlamayacağınız bir şey yok. Bana 'Kendi parasını kazanmayan bir erkeğe aşık olur musun?' dediler ben de olmam, kimseye bakamam dedim. Parasız adam gereksiz adam diye onun üzerine söyledim. Parasız kim gerekli, parasız hayat mı dönüyor? Çalışacaksın, çabalayacaksın. Ben kadının da çalışmayıp sırtını kocasına yaslamasını çok yanlış buluyorum. Evde çocuğunu büyütmesi başka bir şey ama evde oturup birini sırtını dayayarak hayat geçmez bence. Bana doğru gelmiyor. "

"BABASININ PARASINI YİYEN ADAM GEREKSİZ"

"Herkes çalışacak, öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Ben iş bulamayanlar için bir şey diyemiyorum. Ama babasının yiyen adam gereksiz adam. Bunu bir duruş olarak görmüyorum. Belli bir yaşa gelen adam tabi ki de çalışacak. Davul bile dengi dengine. Öyle bir evlilik yaptığın zaman yürümüyor. Örnek olarak da benim ablam. Cebinde parası olmayan adamla olmuyor."

'Parasız adam, gereksiz adam' diyen Gizem Tuncer'den yeni çıkış: Baba parası yiyen adamla evlenmem

"HERKES KENDİNE UYGUN İNSANLA EVLENMELİ"

"40 yaşında bir adam kalkıp Twitch'te oyun oynuyor. Böyle evlilik yürümez. Herkes kendine uygun insanla evlenmeli. Bir insanla her anlamla anlaşacaksın. Mağazada elinde 3 bin TL'lik ürünü sevgilisine aldırmaya çalışan çok adam gördüm. Adamın bir duruşu olması lazım. "

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!
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Son Dakika Magazin 'Parasız adam, gereksiz adam' sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi - Son Dakika Magazin


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