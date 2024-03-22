Partneri Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içen Megan Fox, "satanist ayinlere" " katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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Partneri Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içen Megan Fox, "satanist ayinlere" " katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Partneri Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içen Megan Fox, "satanist ayinlere" " katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Megan Fox, partneri Machine Gun Kelly ile yaptıkları kan değişimi ritüelinin zararsız bir kan paktı olduğunu ve şeytani ritüellerle ilgisi olmadığını açıkladı. Fox, Kelly'yi 'ruh eşi' ve 'ikiz ruh' olarak nitelendirirken nişanlı olduklarına dair bir açıklama yapmadı.

22.03.2024 15:43  Güncelleme: 15:49
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Megan Fox'un, partneri Machine Gun Kelly ile birlikte bir kan değişimi kararı alması, oldukça geniş bir tartışma yaratmıştı. Geçtiğimiz günlerde Alex Cooper'ın Call Her Daddy podcast'inde konuk olan film yıldızı, üzerinde dolaşan "şeytani ritüeller" söylentilerine açıklık getirdi. Cooper, Fox'un halk arasında dolaşan bu spekülasyonlar hakkındaki düşüncelerini sorduğunda, Jennifer's Body'nin başrol oyuncusu olan Fox, bir Satanist olmadığını ve yaptıkları "ritüel"in zararsız bir kan paktı olduğunu belirtti.

Fox, kan değişimiyle ilgili olarak Kelly ile yaşadıklarını "iğrenç" olarak görmediğini dile getirdi. 37 yaşındaki oyuncu, Cooper ile yaptığı röportaj sırasında 33 yaşındaki müzisyeni sürekli olarak "ruh eşi" ve "ikiz ruh" olarak nitelendirdi. Ancak, dikkat çeken bir şekilde, "nişanlı" sıfatı hiç gündeme gelmedi. Aslında, Fox, nişanlarının geçen yıl bir noktada iptal edildiğini ima ederken nişanlarından bahsetti.

"Şu an itibariyle ilişkinin durumu hakkında yorum yapamam," diyerek samimiyetle itiraf etti. "Ancak o, benim 'ikiz ruhum' dediğim biri olacak ve ne olursa olsun ona bir bağ olacak."

Fox, Kelly ile Ocak 2022'de nişanlanmıştı. O zamandan beri, ikisi de kamuoyunun ilgisini üzerlerinde toplamıştır. Bu tartışmalı olay, Fox'un yaşadığı dönüşümlü bir ilişki hakkındaki açıklamalarıyla daha da derinleşmiştir.

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Son Dakika Magazin Partneri Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içen Megan Fox, 'satanist ayinlere' ' katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Partneri Machine Gun Kelly ile birbirlerinin kanını içen Megan Fox, "satanist ayinlere" " katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı - Son Dakika
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