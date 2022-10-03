Şehidin vasiyeti için LÖSEV'e yaptığı bağışı paylaşan Şahan Gökbakar'a eleştiri yağdı - Son Dakika
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Şehidin vasiyeti için LÖSEV'e yaptığı bağışı paylaşan Şahan Gökbakar'a eleştiri yağdı

03.10.2022 12:37

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan 21 yaşındaki Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine katkıda bulunmak için Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) 50 bin lira bağış yaptı. Yardımın gizli yapılması gerektiğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları ise "Reklamını yapmak için bağışladın" gibi yorumlarla Gökbakar'a tepki gösterdi.

21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ataş'ın ölümünün ardından lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanması yönündeki vasiyet videosu ortaya çıktı. Şehidin videosuna sessiz kalamayan komedyen Şahan Gökbakar ise LÖSEV'e bağış yaptı.

50 BİN TL BAĞIŞLADI

Yusuf Aktaş'ın vasiyeti üzerine LÖSEV'e 50 bin TL bağış yapan Gökbakar, Twitter hesabından dekontu paylaşarak "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.

Şehidin vasiyetine destek vermek için yaptığı bağışın miktarını paylaşan Şahan Gökbakar'a tepki yağıyor

MİKTARI GÖSTERMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü ismin miktarı göstererek yardım dekontunu paylaşması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Gökbakar'ın paylaşımının örnek olduğunu söylerken bir kısım da ünlü ismin reklamını yapmak için bağışta bulunduğunu ileri sürdü.

İşte Şahan Gökbakar için yapılan bazı eleştiriler...

Şehidin vasiyetine destek vermek için yaptığı bağışın miktarını paylaşan Şahan Gökbakar'a tepki yağıyor
Şehidin vasiyetine destek vermek için yaptığı bağışın miktarını paylaşan Şahan Gökbakar'a tepki yağıyor
Şehidin vasiyetine destek vermek için yaptığı bağışın miktarını paylaşan Şahan Gökbakar'a tepki yağıyor
Şehidin vasiyetine destek vermek için yaptığı bağışın miktarını paylaşan Şahan Gökbakar'a tepki yağıyor
Şehidin vasiyetine destek vermek için yaptığı bağışın miktarını paylaşan Şahan Gökbakar'a tepki yağıyor
Şehidin vasiyetine destek vermek için yaptığı bağışın miktarını paylaşan Şahan Gökbakar'a tepki yağıyor
YORUMLAR (3)
  • Tahsin Canci: Yanlış biliyosun toprağım bir elin yaptığını diğer elde gorsunki iyilikten hiç sapmasin Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: Bir elin verdiğini diğer el görmemeli Şahan efendi ayrıca yaptığın bağış senin çerez paran bile değil servetine bakılacaksa neden bunu paylaşıyorsun ki Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
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Şahan Gökbakar, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şehidin vasiyeti için LÖSEV'e yaptığı bağışı paylaşan Şahan Gökbakar'a eleştiri yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehidin vasiyeti için LÖSEV'e yaptığı bağışı paylaşan Şahan Gökbakar'a eleştiri yağdı - Son Dakika
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