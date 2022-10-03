21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Ataş'ın ölümünün ardından lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanması yönündeki vasiyet videosu ortaya çıktı. Şehidin videosuna sessiz kalamayan komedyen Şahan Gökbakar ise LÖSEV'e bağış yaptı.
Yusuf Aktaş'ın vasiyeti üzerine LÖSEV'e 50 bin TL bağış yapan Gökbakar, Twitter hesabından dekontu paylaşarak "Şehit askerimizin o güzel kalbinden geçen son isteğini duyunca katkı vermek istedim. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Allah tüm evlatlarımızı korusun" ifadelerini kullandı.
Ünlü ismin miktarı göstererek yardım dekontunu paylaşması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Gökbakar'ın paylaşımının örnek olduğunu söylerken bir kısım da ünlü ismin reklamını yapmak için bağışta bulunduğunu ileri sürdü.
Son Dakika › Magazin › Şehidin vasiyeti için LÖSEV'e yaptığı bağışı paylaşan Şahan Gökbakar'a eleştiri yağdı - Son Dakika