Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler - Son Dakika
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Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

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Perihan Savaş\'tan ölen eşi Yılmaz Zafer\'e yürek burkan sözler
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Usta oyuncu Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde unutmadı. Eşinin fotoğrafını yayımlayan Savaş'ın, "Benim kalbim hala seninle atıyor adamım" sözleri dikkat çekti.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Perihan Savaş, genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu eşi Yılmaz Zafer'i ölümünün 31. yılında andı. Yıllar geçmesine rağmen eşine duyduğu özlemi dile getiren Savaş, 9 Kasım'da yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini hüzünlendirdi.

"BENİM KALBİM HALA SENİNLE ATIYOR"

Perihan Savaş, 1995 yılında henüz 39 yaşındayken yaşamını yitiren Yılmaz Zafer'in gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını yayımladı. Ünlü oyuncu, fotoğrafın altına "Yine bugün yine 9 Kasım vedanın en unutulmazı benim kalbim hala seninle atıyor adamım..." notunu düştü.

Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

Savaş'ın paylaşımına sanat dünyasından da destek geldi. Oyuncu Murat Evgin, "Mekanı cennet, ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin" yorumunu yaparken, Neslihan Yargıcı da "Nurlarda yatsın" ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer, 1987 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Savaş adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından 9 Kasım 1995'te hayatını kaybeden Yılmaz Zafer, eşini ve küçük yaştaki oğlunu geride bıraktı.

Perihan Savaş, aradan geçen 31 yıla rağmen eşini unutmadığını bir kez daha gösterdi.

Perihan SavaşYılmaz ZaferMagazinSözlerSon Dakika

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