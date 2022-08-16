Petek Dinçöz, nişan haberini "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

Serkan Kodaloğlu, Petek Dinçöz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar Evlendi - Son Dakika

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