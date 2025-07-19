Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Pınar Altuğ son olarak, YouTube'da yayınlanan "Şimdi Konuşmak Moda" programına konuk oldu.

"KURAL TANIMAZ BİR ADAMDI"

Özel hayatındaki ilklerden bahseden Altuğ samimi açıklamalarda bulundu. Eşi Yağmur Atacan ile 2006 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' setinde tanıştığını anlatan Altuğ, " Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Giyinme odama bir anda girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık evliyiz. Sen yaptığın şeyden eminsen kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık, Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" söyleriyle evliliğinde mutluluğu dile getirdi.

İlk evliliğine dair pişmanlığını da dile getiren oyuncu, "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim" dedi.

2008 senesinde hayatını birleştiren Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ikilisinin bu evliliğinden Su Atacan isminde kızları bulunuyor.