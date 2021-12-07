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Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim - Son Dakika

Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim

07.12.2021 09:20
Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu. Deniz ile rol aldıkları projenin setinde tanıştıklarını ifade eden Deniz, "Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı" itirafında bulundu

Elle dergisine konuşan Pınar Deniz dizide canlandırdığı Ceylin karakterini anlattı. Deniz; "İyi olmak gibi bir çabası yok, bu da onu gerçek kılıyor. Sınırlarını kendi belirliyor. Adaleti kendi vicdanı. İşinde ne kadar açıksa, kendi duygularına döndüğünde de bir o kadar kapalı olabiliyor. Onun da kendiyle savaşı burada başlıyor zaten. Ceylin avukatım olsun isterdim. Risk almayı seviyorum ve tutkusundan etkilenip davamı ona teslim edebilirdim." ifadelerini kullandı.

Kendisinin kurduğu ilişkilerin sevgi odaklı olduğunu belirten Deniz, "Gerçekten sevdiğim insanın her anlamda iyiliğini düşünüyorum. Alan benim için çok önemli. O yüzden karşımdakinin yaşadığı her ana saygı duymaya çalışırım." dedi.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş!

"SEVGİ VARSA EMEK VERMEK ZORUNLU BİR HAL"

İlişkinin devam etmesi için en önemli kriterin sabır ve özveri olduğunu ifade eden Pınar Deniz, "Adı üstünde; ilişki. Birden fazla birbirine benzemeyenin ortak bir dil yakalama çabası. Eğer temelinde sevgi varsa, emek vermek zorunlu bir hal. Birbirini anlama, kişisel algılama ve biz olma duygusuna erişildiğinde ilişki çok daha kalıcı ve sağlam oluyor bence." açılamasını yaptı.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş!

"KARAKTERİMDEN ÖDÜN VERMİYORUM"

"Aşkla birlikte tabii ki kendimde değişiklik hissediyorum ama karakterimin temel taşlarından ödün vermiyorum." ifadelerini kullanan Deniz, sözlerini, "Ben böyleyim' bir ilişkide kurulabilecek en kötü cümle olabilir. Her an her saniye değişiyorsun, neden sevdiğin insanla ortak bir yerde buluşmayasın?" şeklinde sonlandırdı.

Pınar Deniz: Bana karşı ilk görüşte de boş değilmiş!

AŞK MARMARİS'TE BELGELENMİŞTİ

Aynı projede rol alan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı hakkında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Çıkan söylentiler karşısında bir süre sessiz kalan çiftin birlikteliği, geçtiğimiz haziran ayında Marmaris'te belgelenmişti.

Baş başa tatil yapan oyuncu sevgililer, kaldıkları otelin iskelesinde dudak dudağa görüntülenmişti. Romantik anlar yaşayan çift, akşam saatlerine kadar denizin ve güneşin tadını çıkarmıştı.

Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim

Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pınar Deniz: Ceylin avukatım olsun isterdim - Son Dakika Magazin


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