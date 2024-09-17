Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün evleniyor! İlk kare geldi - Son Dakika
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün evleniyor! İlk kare geldi

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1,5 aylık hamile Pınar Deniz, bugün uzun süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım ile bugün Milano'da evleniyor. Güzel oyuncunun hazırlık aşamasından ilk kare de geldi.

17.09.2024 13:53
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Son olarak Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz, uzun süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde evlilik teklifi alan Pınar Deniz, bugün Kaan Yıldırım ile evleniyor.

GELİN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Dizisi final yaptıktan sonra gelen projeleri reddeden Pınar Deniz'in 1,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çift, nikah yeri için de Milano'yu seçti. Geçtiğimiz günlerde nikah öncesi Milano'ya giderek zaman geçiren ikili, hazırlıklara başladı. Kardeşini bu süreçte yalnız bırakmayan Huri Deniz, saç ve makyajı yapılmaya başlanan güzel oyuncunun fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.

Geçtiğimiz günlerde reklam yüzü olduğu markanın davetinde kamera karşısına geçen Pınar Deniz, hamileliğiyle sorulara sessiz kalarak "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" demişti.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İlk kare geldi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İlk kare geldi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İlk kare geldi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İlk kare geldi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün evleniyor! İlk kare geldi

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Son Dakika Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün evleniyor! İlk kare geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün evleniyor! İlk kare geldi - Son Dakika
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