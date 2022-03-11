Plajda Uygunsuz Bir Şekilde Yakalandılar - Son Dakika
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Plajda Uygunsuz Bir Şekilde Yakalandılar

11.03.2022 15:28
Plajda Uygunsuz Bir Şekilde Yakalandılar

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti, Laguna Plajı'nda objektiflere takıldı. Kardashian ve Barker'ın umuma açık alanda sergilediği davranışlar olay yarattı. İşte detaylar...

42 yaşındaki Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker'la yaşadığı aşkla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Aşk hayatına dair açıklamalarıyla da dikkat çeken Kardashian cinsel ilişkiye ara vermenin aşk hayatını nasıl canlandırdığını anlatmıştı.

FENA YAKALANDILAR

Kourtney Kardashian, verdikleri molalar sayesinde cinsel hayatlarının daha kaliteli bir hale geldiğini vurgularken, tatilde nişanlısıyla samimi bir şekilde yakalandı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, Laguna Plajı'nda tatil yaparken görüntülendi.

Ünlü çiftin herkesin içinde rahat tavırlar sergilemesi gündem oldu.

Kourtney Kardashian Kimdir?

Kourtney Mary Kardashian (18 Nisan 1979) Amerikalı kıyafet perakendecisi ve televizyon kişiliği. En çok Keeping Up with the Kardashians adlı reality show'a çıkması ile bilinmektedir. Khloé Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşidir. Ermeni, İskoç ve Hollanda asıllıdır.

Travis Barker Kimdir?

Travis Landon Barker (d. 14 Kasım 1975), Amerikalı müzisyen ve yapımcı. Rock grubu Blink-182'nun davulcusu olarak bilinir.

Plajda Uygunsuz Bir Şekilde Yakalandılar
Plajda Uygunsuz Bir Şekilde Yakalandılar
Plajda Uygunsuz Bir Şekilde Yakalandılar

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Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Barker plajda sarmaş dolaş görüntülendi Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Barker plajda sarmaş dolaş görüntülendi

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Plajda Uygunsuz Bir Şekilde Yakalandılar - Son Dakika


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