Plajda Uygunsuz Bir Şekilde Yakalandılar - Son Dakika

42 yaşındaki Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker'la yaşadığı aşkla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Aşk hayatına dair açıklamalarıyla da dikkat çeken Kardashian cinsel ilişkiye ara vermenin aşk hayatını nasıl canlandırdığını anlatmıştı.

FENA YAKALANDILAR

Kourtney Kardashian, verdikleri molalar sayesinde cinsel hayatlarının daha kaliteli bir hale geldiğini vurgularken, tatilde nişanlısıyla samimi bir şekilde yakalandı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, Laguna Plajı'nda tatil yaparken görüntülendi.

Ünlü çiftin herkesin içinde rahat tavırlar sergilemesi gündem oldu.

Kourtney Kardashian Kimdir?

Kourtney Mary Kardashian (18 Nisan 1979) Amerikalı kıyafet perakendecisi ve televizyon kişiliği. En çok Keeping Up with the Kardashians adlı reality show'a çıkması ile bilinmektedir. Khloé Kardashian ve Kim Kardashian'ın kardeşidir. Ermeni, İskoç ve Hollanda asıllıdır.

Travis Barker Kimdir?

Travis Landon Barker (d. 14 Kasım 1975), Amerikalı müzisyen ve yapımcı. Rock grubu Blink-182'nun davulcusu olarak bilinir.