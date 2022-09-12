Aldatılma İtirafıyla Olay Yarattı! - Son Dakika
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Aldatılma İtirafıyla Olay Yarattı!

12.09.2022 15:09
Aldatılma İtirafıyla Olay Yarattı!

Podyumların tescilli güzeli ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil eden Dilara Kırmıt, açıklamalarıyla şaşkınlık yarattı. Katıldığı bir TV programında aşk hayatıyla alakalı sorulan soruya 1000 kere aldatıldım diye yanıt verince sunucuda şaşkınlığını gizleyemedi.

Dobra ve açık sözlü tavırlarıyla bilinen Dilara Kırmıt, "İlişkilerim çok sancılı geçiyor ben aşka aşık bir kadınım" dedi.

Kırmıt'ın aldatılma açıklaması da şaşkınlık yarattı.

"HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Dilara Kırmıt, bir adam tarafından 1000 den fazla aldatıldığıma eminim vurgusunu yaparken "Ama sorun bende değildi özgüven eksikliği ve çok eşli olması tercihiydi belki de psikolojik bir travması vardı bilemezdim. Ben çok sabırlıyım sabrımın yettiği yere kadar direndim sabır ederken sevgimin de bittiğini anladığım zaman hayatımdan çıkardım saygı duymadığınız bir insana sevgi besleyemezsiniz" dedi.

Sözlerini sürdüren Kırmıt, "Bana benim kadınlığıma saygı duymayan bir adamı ben hayatımda asla istemem" dedi. Özel hayatı ve aşk dünyasıyla ilgili ilk kez bu kadar net ve açık konuşan güzel model, aradığı aşkı da özetledi" ifadelerini kullandı.

DİLARA KIRMIT KİMDİR?

Dilara Kırmıt, manken, model ve moda yazarıdır. Dilara Kırmıt, 1996 yılında Bursa'da dünyaya gözlerini açmıştır. Aslen Sivaslıdır.

2018 yılında moda kanalı olan Fashion TV tarafından düzenlenen "Yılın En İyi Moda Bloggerı" ödül töreninde ödüle layık görüldü. Yazdığı yazılar hem yurt dışında hem de yurt içinde yayınlanmaktadır.

İlk sahne deneyimini Bursa'da yer alan Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda "Rumuz Goncagül" isimli oyunda başrol oynamıştır. 2020 yılında düzenlenen Altın Zirve Ödül Töreni'nde "Yılın En İyi Mankeni" seçildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Bursa, Moda, Magazin, Son Dakika

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