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Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım - Son Dakika
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Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım

Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilen Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya, konuk olduğu canlı yayında "Dosyanın savcısı değişti. Dosya hazır, 1 hafta içinde iddianamenin hazırlanıp 2 gün içinde müvekkillerin çıkarılması lazım. Bizim bu davadan 26 gün alacağımız var" dedi.

03.01.2024 - 15:24,  Güncelleme: 16:09
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Gösterişli hayatlarıyla tanınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramızda Kalsın programına konuk olan çiftin avukatı Hüseyin Kaya, davaya yeni atanan savcının hemen iddianame hazırlayarak Polat çiftini serbest bırakması gerektiğini söyledi.

"MÜVEKKİLLERİN ÇIKARILMASI İÇİN GEÇ BİLE KALINDI"

Polat soruşturmasının savcısının değişmesiyle ilgili konuşan Kaya, "Dosya hazır, yeni savcıda bir hafta içinde iddianameyi hazırlar. 2 günde de müvekkilleri çıkarması lazım. Devletimiz ve yargımız için bu çok önemli. Geç bile kalındı. Bizim bu davanın sonunda 26 gün alacağımız çıkacak. Bunun için de dava açacağız tabi ki" dedi.

Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım

"GÖRÜŞME ODASINDAKİ KAMERANIN VİCDANI OLSA ANNEYİ TUTUKLU BIRAKMAZ"

Engin Polat'ın cezaevinde Dilan Polat ile görüşmek için pembe oda talebinde bulunduğu söylentisiyle ilgili konuşan çiftin avukatları Hüseyin Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir şey yok. Ayıp oluyor artık. Dilan Hanım'la 15 dakika konuşuyoruz ve sürekli ağlıyor. Görüşme odasındaki kamera da Dilan Hanım'ın yüzünü görüyor. O kameranın vicdanı olsa bu dosya için anneyi tutuklu bırakmaz. Bu ülkede milyon dolarlık vergi suçları affediliyor. Vicdanımızı yargılayacağımız hiyerarşiye göre yapalım."

Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım

"BU ÜLKEDE VERGİ BORCU VE FATURASI OLMAYAN İNSANLAR VARKEN BİR KİŞİYE YÜKLENİYOR"

"Bu ülkede vergi borcu olan bir sürü televizyonlar var. Bu ülkede faturası olmayan bir sürü medya mensubu var. Bu ülkede adaletsizlik hepimizi belli miktarda sarmaşık gibi sarmış. Bir kişi kurban seçildi. Bu popüler kültür, bu azgın daha çok harcama kültürü, bu tanınma arzusu ve isteği hepimizi belli ölçüde etkiledi. Toplumun bütün sorunları bir kişi üzerinden vurun abalıya yapılıyor. Vicdanınız sızlayacak."

Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım

POLAT SORUŞTURMASINDAKİ SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Dilan-Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün yanı sıra Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzab İlhanlı hakkında yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün geçtiğimiz ay görev yeri değiştirildi. HSK kararnamesiyle Savcı Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
YORUMLAR (7)
  • fatih kara : Çocuk oyuncağı değil bu işler beyefendi.. 35 yaşındaki biri bu kadar mal varlığını nasıl edindi ? Yanıtla 65 3
  • guvenlik office: avukata çok iyi bir miktar önermişler. Avukat bu kadar kendini parçaladığına göre ceplere sığmayacak cinsten bir ödemesi var Yanıtla 39 0
  • Ali Kublay: Sinerji sinerjiiiii gönderdim tez zamanda çıkacak şimdi benim sinerjimle avukat Yanıtla 29 7
  • MUSTAFA AKTAŞ: Avukat bey pekte haksız sayılmaz Yanıtla 2 28
  • MAHKEME-İ KüBRA: Bu ülke de İngiliz anahtarlarıni ( gizli derin örgüt 150 yıldır varlar ve Osmanlıyı yıkan yılan bu İngiliz anahtarlaridir!) Ve derhal bu kriptolar bulunup cehenneme gönderilmeli. Bu avukat bir İngiliz versiyonu ve kullandığı dil ülkeyi tehdit niteliği taşıyor! Yoksa. ülke yıkıldı yıkılacak! Piyasayı Yahudi ticareti işletiyor! Siz aklınızı mı yediniz? Yanıtla 5 4
  • Cengiz Altıntaş: Tenzih ederek söylüyorum Bu avukatların yatacak yeri yok. Utanmadan birde savunuyor. Karakterde para için satılmaz ki. Yanıtla 0 0
  • Mert kursun : başka arzun varmı Yanıtla 0 0

Engin Polat, Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım - Son Dakika
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