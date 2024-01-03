Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım

Yargıtay, AYM\'nin Can Atalay\'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı

Gösterişli hayatlarıyla tanınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, 5 Kasım'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramızda Kalsın programına konuk olan çiftin avukatı Hüseyin Kaya, davaya yeni atanan savcının hemen iddianame hazırlayarak Polat çiftini serbest bırakması gerektiğini söyledi.

"MÜVEKKİLLERİN ÇIKARILMASI İÇİN GEÇ BİLE KALINDI"

Polat soruşturmasının savcısının değişmesiyle ilgili konuşan Kaya, "Dosya hazır, yeni savcıda bir hafta içinde iddianameyi hazırlar. 2 günde de müvekkilleri çıkarması lazım. Devletimiz ve yargımız için bu çok önemli. Geç bile kalındı. Bizim bu davanın sonunda 26 gün alacağımız çıkacak. Bunun için de dava açacağız tabi ki" dedi.

"GÖRÜŞME ODASINDAKİ KAMERANIN VİCDANI OLSA ANNEYİ TUTUKLU BIRAKMAZ"

Engin Polat'ın cezaevinde Dilan Polat ile görüşmek için pembe oda talebinde bulunduğu söylentisiyle ilgili konuşan çiftin avukatları Hüseyin Kaya, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir şey yok. Ayıp oluyor artık. Dilan Hanım'la 15 dakika konuşuyoruz ve sürekli ağlıyor. Görüşme odasındaki kamera da Dilan Hanım'ın yüzünü görüyor. O kameranın vicdanı olsa bu dosya için anneyi tutuklu bırakmaz. Bu ülkede milyon dolarlık vergi suçları affediliyor. Vicdanımızı yargılayacağımız hiyerarşiye göre yapalım."

"BU ÜLKEDE VERGİ BORCU VE FATURASI OLMAYAN İNSANLAR VARKEN BİR KİŞİYE YÜKLENİYOR"

"Bu ülkede vergi borcu olan bir sürü televizyonlar var. Bu ülkede faturası olmayan bir sürü medya mensubu var. Bu ülkede adaletsizlik hepimizi belli miktarda sarmaşık gibi sarmış. Bir kişi kurban seçildi. Bu popüler kültür, bu azgın daha çok harcama kültürü, bu tanınma arzusu ve isteği hepimizi belli ölçüde etkiledi. Toplumun bütün sorunları bir kişi üzerinden vurun abalıya yapılıyor. Vicdanınız sızlayacak."

POLAT SORUŞTURMASINDAKİ SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Dilan-Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün yanı sıra Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzab İlhanlı hakkında yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün geçtiğimiz ay görev yeri değiştirildi. HSK kararnamesiyle Savcı Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.