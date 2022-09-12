Yeni şarkısının klip çekimleri için İstanbul 'da kamera karşısına geçen Serap Zincir, 15 kişilik bir ekiple 24 saatte çekimleri tamamladı. Zincir,"Sonbahar esintisi yaratmak istediğim şarkım şimdi yayında. Umarım dinleyen ve izleyen herkes beğenir" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Serap Zincir'in Yeni Teklisi 'Tutma Kendini' Yayında! - Son Dakika

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