Serap Zincir'in Yeni Teklisi 'Tutma Kendini' Yayında! - Son Dakika
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Serap Zincir'in Yeni Teklisi 'Tutma Kendini' Yayında!

12.09.2022 19:09
Serap Zincir'in Yeni Teklisi 'Tutma Kendini' Yayında!

Pop müziğin genç ve başarılı temsilcilerinden Serap Zincir, söz ve müziği kendisine ait "Tutma Kendini" isimli altıncı çalışmasını tüm dijital platformlardan dinleyicilerle buluşturdu.

Yeni şarkısının klip çekimleri için İstanbul'da kamera karşısına geçen Serap Zincir, 15 kişilik bir ekiple 24 saatte çekimleri tamamladı. Zincir,"Sonbahar esintisi yaratmak istediğim şarkım şimdi yayında. Umarım dinleyen ve izleyen herkes beğenir" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serap Zincir'in Yeni Teklisi 'Tutma Kendini' Yayında! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serap Zincir'in Yeni Teklisi 'Tutma Kendini' Yayında! - Son Dakika
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