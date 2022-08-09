Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkati çekmeyi başaran psikolog Esra Ezmeci'nin programında herkesin ağzını açık bırakan bir konu ele alındı. Programa başvuran Muammer adlı genç, tanıştıktan 4 ay sonra istemeye gittiği Cansu adlı genç kızın ailesinin akılalmaz isteklerini sıralayıp, çaresiz olduğunu dile getirdi.
Programa babasıyla birlikte katılan Muammer, Cansu'nun ailesinin kendisinden 25 ayar 6 bilezik, küpe, altın saat, 3 yüzük, hasır kelepçe, 1,5 metre altın zincir, zincirin çiçeği, yatak odası, koltuk takımı, beyaz eşya(full), halı ve perde, salon takımı istediğini öne sürdü.
Esra Ezmeci'nin programında açıklamalarda bulunan Muammer ise Cansu'ya çok aşık olduğunu ve 1 milyon TL değerindeki başlık parasını bulup Cansu ile mutlu bir yuva kurmak istediğini dile getirdi. Muammer'in bu hayaline kavuşup kavuşamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Son Dakika › Magazin › Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler - Son Dakika