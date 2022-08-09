Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkati çekmeyi başaran psikolog Esra Ezmeci'nin programında herkesin ağzını açık bırakan bir konu ele alındı. Programa başvuran Muammer adlı genç, tanıştıktan 4 ay sonra istemeye gittiği Cansu adlı genç kızın ailesinin akılalmaz isteklerini sıralayıp, çaresiz olduğunu dile getirdi.

PROGRAMA BABASIYLA BİRLİKTE KATILDI

Programa babasıyla birlikte katılan Muammer, Cansu'nun ailesinin kendisinden 25 ayar 6 bilezik, küpe, altın saat, 3 yüzük, hasır kelepçe, 1,5 metre altın zincir, zincirin çiçeği, yatak odası, koltuk takımı, beyaz eşya(full), halı ve perde, salon takımı istediğini öne sürdü.

MUAMMER 1 MİLYON TL'Yİ BULMAK İSTİYOR

Esra Ezmeci'nin programında açıklamalarda bulunan Muammer ise Cansu'ya çok aşık olduğunu ve 1 milyon TL değerindeki başlık parasını bulup Cansu ile mutlu bir yuva kurmak istediğini dile getirdi. Muammer'in bu hayaline kavuşup kavuşamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.