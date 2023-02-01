Rahim ve göğüs kanseriyle savaşan Nagihan Karadere "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Rahim ve göğüs kanseriyle savaşan Nagihan Karadere "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek gözyaşlarına boğuldu

01.02.2023 12:01

Geçtiğimiz günlerde rahim ve göğüs kanserine yakalandığını öğrenen Nagihan Karadere, bugün katıldığı canlı yayında Survivor sürecinden bahsetti. "Survivor benim hayatımı altüst etti" diyen Karadere, bebeğini kundakta bırakıp yarışmaya gittiğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Daha önce 3 kez Survivor'da mücadele eden Nagihan Karadere, bugün Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. Kanser sürecinden bahseden Karadere, canlı yayında duygusal anlar yaşadı.

"KANSERİN BAŞINDAYIM, İLAÇ KULLANIYORUM"

Göğüs ve rahim kanseriyle mücadele eden Karadere, sağlık durumuyla ilgili "Survivor'dan dönünce bağışıklık sistemim çöktü. 15 gün yataktan çıkamadım ve hüngür hüngür ağladım. Her yerimde zona çıktı. Ben üzüntüden ve düşürdüğüm böbrek taşından olduğunu düşünürken kanseri öğrendim. Rahim ve göğüs kanserinin de başındayım. Yurt dışında getirilen geliştirilmiş ilaçlar kullanıyorum. Sporcu olduğum için vücudumdaki en ufak sorunun ne olduğunu görüp anlayabiliyorum. Kendimdeki sıkıntıları fark edince hemen doktoruma gittim. Survivor'da steril olmayan bir ortamdan geldim. Hastalığımın konuşulduğu gibi Survivor'la hiçbir alakası yok" dedi.

2 kanser türüyle mücadele eden Nagihan Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı: Survivor hayatımı altüst etti

"SURVIVOR HAYATIMI ALTÜST ETTİ"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Survivor Panorama'da yarışmanın sahte olduğunu söyleyerek Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasını eleştiren Nagihan Karadere için "Nagihan birinci olamadığı için bozuldu. O hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben çözemedim" demişti. Ilıcalı'nın bu sözlerine çok kırıldığını söyleyen Karadere, gözyaşlarına hakim olamayarak "Survivor benim hayatımı altüst etti. 1 yaşındaki çocuğumu bıraktım, evliliğim bitti. Ben kundaktaki bebeğimi bırakarak Survivor'a gittim. Acun Bey'in o sözleri kasıtlı olarak söylemediğini biliyorum. Zoruma gitti. Bu kadar emek vererek rekor kırdığım bir olayda bunların söylenmesi üzdü. Aramızda sıkıntı yok, o sözlerden sonra hemen konuştuk.

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Nagihan Karadere, Beyaz TV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Rahim ve göğüs kanseriyle savaşan Nagihan Karadere 'Survivor hayatımı altüst etti' diyerek gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rahim ve göğüs kanseriyle savaşan Nagihan Karadere "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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