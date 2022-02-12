Rasim Öztekin'in son filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

Geçtiğimiz sene geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in ölmeden önce yer aldığı Dijital Esaret filmi, vizyona girmek için gün saymaya başladı. Ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven'in Dijital Esaret adlı filminde rol alan Öztekin'in ölmeden önceki son hali de görenlerin dikkatini çekti.

ÖLÜMÜNDEN 1 YIL SONRA VİZYONA GİRİYOR

2004 yılında kalp yetmezliği tanısının konulduğu Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. Öztekin'in ölmeden önce, son olarak yer aldığı "Dijital Esaret" adlı film, ünlü oyuncunun ölümünden yaklaşık bir yıl sonra 11 Mart 2022 tarihinde vizyona girecek.

DİJİTAL ESARET FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Senaryosunu ünlü senarist ve yapımcı Birol Güven'in yazdığı, Emre Kavuk'un yönettiği "Dijital Esaret" adlı film, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Çökertme Koyu'nda çekilen filmin oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin'in yanı sıra Simay Barlas, Özgün Çoban, Kaan Sevi ve Yeşim Alıç gibi isimler yer alıyor.

NFT ÜRÜNÜ OLARAK GERİ DÖNECEK

Öte yandan 11 Mart günü vizyona girecek film, Türkiye'de bir ilke imzasını atarak izleyicilerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT ürünü olarak geri dönmesini sağlayacak.