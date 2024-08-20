Reha Muhtar\'ın geçirdiği kazanın perde arkası! Ortadan kaybolan oğluyla ilgili bir iddia var

Magazin

Haberler.com/ Özel Haber: Bir dönemin en çok izlenen haber programlarına imza atan ünlü spiker Reha Muhtar, Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi. Peki durumu ciddiyetini koruyan ünlü sunucu o gece neler yaşadı, ortadan kaybolan oğlu nerede? Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI

O gece aslında Reha Muhtar için güzel başlamıştı. 2009 yılında Deniz Uğur'la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Poyraz'la birlikte bir restorana giden Reha Muhtar, burada alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu.

DİREKSİYONA DA SARHOŞ GEÇTİ

Oğlunun uyarılarına rağmen alkol almaya devam eden ünlü sunucu, üstelik bu şekilde direksiyon başına geçerek hem kendi hayatını hem de oğlunun hayatını tehlikeye attı. Sarıyer'deki evine gelen Muhtar, uyumaya gittiği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu talihsiz olayın ardından Muhtar'ın bilincinin kapandığı öğrenildi.

OĞLU NEREDE?

Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Uğur, olay sırasında Reha Muhtar'la birlikte olan oğluna ulaşamadığını belirterek "Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi. Bu gelişme sonrası herkes "Poyraz'a ne oldu?" sorusunu sormaya başladı. İddiaya göre; kaza sonrası babasıyla birlikte hastaneye giden Poyraz, olayı haber alarak gelen Reha Muhtar ile Nilüfer'in evlatlık kızı Ayşe Nazlı ile hastaneden ayrıldı. Poyraz'ın annesinin telefonlarını neden açmadığı ise bilinmiyor.

"ÇOCUK KAÇIRMADAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şubeye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik. Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi.Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz. Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın şeklinde bir cevap aldık.

Bir çocuğun ; babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ilekaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."

"BABAM YÜZÜNDEN 10 YAŞINDA ALKOLİK OLDUM"

Öte yandan; Reha Muhtar'ın kızı, daha önce sosyal medyada yayınlanan bir videosunda "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Ben orda alkole alıştım. 10 yaşında bir alkolik kız düşünebiliyor musunuz? Ben şuanda 14 yaşındayım hala oradaki alışkanlıklarımı unutmaya çalışıyorum. Ben kendimi öldürmeye çalıştım. Ben mutlu olsaydım bunları yapar mıydım? Sizden rica ediyorum ne olur beni babama geri götürmeyin. Ben bunu hak etmiyorum, bunu kötü bir insan bile hak etmiyor. Ben alkole alıştım o adam yüzünden. Ben okula sarhoş gidiyordum. Kollarım kanaya kanaya okula gidiyordum. Babam iyi bir baba olsaydı bunları görürdü. Fark ettiği zamanda hiçbir şey yapmadı. Bir de beni dövdü" iddialarında bulunmuştu.